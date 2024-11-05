癌症福音丨新型標靶放射治療　對付晚期前列腺癌

【前列腺癌/新型標靶/放射治療】本港超過一半前列腺癌患者確診時已屬第三期或以上，癌症已出現擴散，需要接受荷爾蒙治療以抑制腫瘤發展，但治療有機會隨時間而失效，可能出現「去勢治療無效」的情況，即對荷爾蒙治療產生抗藥性。有醫生指，近年醫學界取得突破，轉移性去勢治療無效前列腺癌患者可選擇使用標靶放射治療作第三線治療，利用放射同位素鑥-177，釋放高能量射線，將身體內出現的PSMA陽性細胞破壞，能夠精準殺死癌細胞，延遲病情惡化及提升存活率。

當前列腺細胞出現基因變異，成為惡性腫瘤，便會形成前列腺癌。醫生會基於病人年齡、健康狀況、癌症期數及復發風險等因素，選擇適合病人的治療方案。臨床腫瘤科專科吳宇軒醫生指，前列腺癌是一種依賴男性荷爾蒙生長的癌症，如果患者病情適合接受外科手術，會透過手術切除睪丸或接受荷爾蒙針治療，這些治療目標是控制患者的男性荷爾蒙水平，統稱為「去勢治療」。惟大部分非轉移性前列腺癌患者會在接受荷爾蒙治療後，約一年半便開始出現「去勢治療無效」 情況，代表患者對去勢治療已沒有反應，產生抗藥性。

吳醫生指，一旦病人出現排尿困難、血尿、疲勞，或者下背、盤骨或脊骨感痛楚，以至下肢無力或失去感覺，或腰痛等徵兆，有機會是前列腺癌復發或惡化。



精準破壞癌細胞

以往治療轉移性去勢治療無效前列腺癌患者，會透過新型口服荷爾蒙藥物和化療，作為一線及二線治療。倘若治療失效，患者腫瘤亦沒有帶相應的生物標記可接受標靶藥物或免疫治療的情況下，三線治療的選擇有限，可能只能透過同類藥物再接受治療。

臨床腫瘤科專科王俊威醫生指，鑥-177-PSMA-617標靶放射治療可作為第三線治療的新選擇。他解釋，PSMA是一種可在細胞表面出現的跨膜蛋白，超過八成前列腺癌病人的腫瘤表面都帶有這種蛋白，醫生可透過PSMA正電子電腦掃描鎖定腫瘤位置，作出診斷及分期。「藥物進入體內後，會依附在PSMA生物標記上，癌細胞會吸收藥物，並透過輻射線，精準破壞PSMA陽性的癌細胞。」研究顯示，約五成患者接受標靶放射治療後，腫瘤縮小，甚至完全消失，PSA 指數亦大幅下降。



鑥-177-PSMA已列入醫管局自費藥物名冊

王醫生指，使用標靶放射治療為靜脈輸液，每六星期一次，總共最多六次療程。在治療前後，患者需要大量飲水，補充水分以將並未被腫瘤吸收的藥物透過尿液排出身體；在進行治療期間，患者會被安排在獨立的房間內進行靜脈輸液，需要遠離其他患者並遵從核子醫學科醫生及主診醫生的醫囑。

香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科鄺維基醫生指，標靶放射治療鑥-177-PSMA已列入醫管局的自費藥物名冊，患者可申請聖雅各福群會藥物資助計劃，毋須資產審查。他預料，標靶放射治療的需求將日益增加，建議政府應配合創新科研及醫療的施政方向，加強對新型標靶放射治療藥費及科研支援，加快對新型標靶放射治療的審批及註冊，以及增建標靶放射治療的設施配套。

▲ 吳宇軒醫生、鄺維基醫生、王俊威醫生。