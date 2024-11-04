直資名校｜直擊聖保羅男女中學入學簡介會　3類學生可增入讀機會【附面試貼士】

▲ 聖保羅男女中學入學簡介會，吸引1300人入場。

【聖保羅男女中學/直資學校/IB】中西區直資名校聖保羅男女中學，於本月2日舉行入學簡介會，校方指現場約1,300人入場，由於聖保羅男女中學屬於一條龍學校，大部份學額會留給聖保羅男女附小，所以只剩下100個收生學額，而面試名額是450人，其中3類優秀學生可增入讀機會。

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聖保羅男女中學｜僅100個學額爭崩頭

當日早上9時半開始，校門外已經出現長人龍，有家長帶同子女參與。約10時15分入學簡介會開始，由助理副校長李民迪及校長潘紹慈簡介學校生活，包括中一新生需要在校留宿1星期學習獨立及加深對學校及同學的認識；以及中三時每位學生需到澳洲布里斯本參加為期28日的野外訓練營，當中需要騎爬山單車、煮食及與當地居民交流，學生的手機老師會保管直到旅程結束，校長指，學生如掛念家人，可以寫信寄返香港。訓練營的目的是讓學生學會獨立及增強抗逆力。

聖保羅男女中學只提供100個學額，因此競爭激烈，當中有3類人可增加入讀機會。

聖保羅男女中學｜學校提名（助學）計劃

1. 學生須符合以下要求，經學校提名，將獲優先考慮：

成績為全級首十名以內、操行達乙等或以上

（根據小五學年成績，並由校長提名確認）；及經評估符合本校學費全免資格。

2. 經本計劃取錄的學生可獲全年學費減免。

3. 學校提名表範本



聖保羅男女中學｜學校提名（獎學）計劃

1. 學生須符合以下要求，經學校提名，將獲優先考慮：

成績為全級首名、操行達乙等或以上

（根據小五學年成績，並由校長提名確認）

2. 經本計劃取錄的學生可獲入學獎學金$2,000。

3. 學校提名表範本

聖保羅男女中學｜才藝獎勵計劃

1. 學生具國際或地區認可水平之才藝可申請才藝獎勵計劃。

2. 經本計劃取錄的學生可獲才藝獎學金$4,000。

所有申請均須透過網上申請系統遞交，報名日期為2024年10月28日上午9時至2024年11月15日下午4時止。

聖保羅男女中學｜面試安排

申請人獲邀出席面試與否，皆獲通知。詳情最遲於面試日期前兩天內以電郵通知申請人。面試日期及時間恕不能更改。

聖保羅男女中學｜面試日期

(i) 學校提名計劃/才藝獎勵計劃2024年12月14日

(ii) 一般申請2025年3月22日

聖保羅男女中學｜甄選準則如下：

品行 10分 學業及非學業表現 20分 面試表現 35分 成績次第（Rank Order） 35分

升中面試︱中一面試取決於RO成績？ 拆解教育局成績次第Rank Order

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聖保羅男女中學｜面試貼士

學校表示，會安排不同老師與申請人個別面見、不設筆試。面試主要了解申請人的中英文（包括普通話）聽、講、理解及表達能力及數理基礎知識和能力。TOPick綜合了過去數年曾經報考的學生分享，究竟聖保羅男女中學中一入學面試，内容考甚麼？

聖保羅男女中學推動學生的「兩文三語」，中一入學面試也以粵語、普通話和英文進行。 2021年 由於受疫情影響改為 網上面試 ，但受訪學生指面試過程毫不馬虎，主要以問答形式進行，他被問到「假如有時光機，你最想回去那個朝代及見到那個歷史名人？」，以及要求用中文諺語「經一事、長一智」，即席發揮創意作句。

2021年度的受訪學生也表示，面試也有問及時事題，他當年則被問到對網上課堂的看法。至於英文部分要求朗讀一篇英文文章，面試老師再根據文章内容提問，他當日閱讀的文章與鯊魚有關，他被問到「你會否摸鯊魚？」。

▲ 聖保羅男女的簡介會場面墟冚。（TOPick記者攝）

聖保羅男女中學｜2022年實體面試題

聖保羅男女中學在2022年恢復實體面試，主要以單對單形式進行。其中廣東話及普通話方面，受訪學生要求朗讀一篇中文文章後回答問題；另外一名受訪女生則指，面試老師給予兩個成語「全神貫注」和「心不在焉」，要求她即場造句子。

至於英文方面，老師會派一篇文章給考生，考生要朗讀一次，並即時填充文章中缺失的詞語，面試老師會提問對文章內容的看法，以及要求解釋文章中的生字。

此外，聖保羅男女中學也會考核課外題，例如會問考生「海龜屬於哪種生活類別？」。

聖保羅歷史悠久、學風嚴謹，辦學理念是秉承基督教「信望愛」的精神，培育學生成為未來的領導人才。教導學生追求卓越，建立崇高的品德及奉公忘私的精神；熱衷學習、終身不懈、並具備國際視野。

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