  • 26°C
香港時間：2024114日 (一) 20:43

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

直資名校｜直擊聖保羅男女中學入學簡介會　3類學生可增入讀機會【附面試貼士】

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

聖保羅男女中學入學簡介會，吸引1300人入場。

聖保羅男女中學/直資學校/IB】中西區直資名校聖保羅男女中學，於本月2日舉行入學簡介會，校方指現場約1,300人入場，由於聖保羅男女中學屬於一條龍學校，大部份學額會留給聖保羅男女附小，所以只剩下100個收生學額，而面試名額是450人，其中3類優秀學生可增入讀機會。

最新影片:

童學園
校長專訪︱百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學校長：重視學生品德培育

聖保羅男女中學｜僅100個學額爭崩頭

當日早上9時半開始，校門外已經出現長人龍，有家長帶同子女參與。約10時15分入學簡介會開始，由助理副校長李民迪及校長潘紹慈簡介學校生活，包括中一新生需要在校留宿1星期學習獨立及加深對學校及同學的認識；以及中三時每位學生需到澳洲布里斯本參加為期28日的野外訓練營，當中需要騎爬山單車、煮食及與當地居民交流，學生的手機老師會保管直到旅程結束，校長指，學生如掛念家人，可以寫信寄返香港。訓練營的目的是讓學生學會獨立及增強抗逆力。

聖保羅男女中學只提供100個學額，因此競爭激烈，當中有3類人可增加入讀機會。

聖保羅男女中學｜學校提名（助學）計劃

1. 學生須符合以下要求，經學校提名，將獲優先考慮：

  • 成績為全級首十名以內、操行達乙等或以上
  • （根據小五學年成績，並由校長提名確認）；及經評估符合本校學費全免資格。

2. 經本計劃取錄的學生可獲全年學費減免。
3. 學校提名表範本
 

聖保羅男女中學｜學校提名（獎學）計劃

1. 學生須符合以下要求，經學校提名，將獲優先考慮：

  •  成績為全級首名、操行達乙等或以上
  • （根據小五學年成績，並由校長提名確認）

2. 經本計劃取錄的學生可獲入學獎學金$2,000。

3. 學校提名表範本

聖保羅男女中學｜才藝獎勵計劃

1. 學生具國際或地區認可水平之才藝可申請才藝獎勵計劃。
2. 經本計劃取錄的學生可獲才藝獎學金$4,000。

  • 所有申請均須透過網上申請系統遞交，報名日期為2024年10月28日上午9時至2024年11月15日下午4時止。

聖保羅男女中學｜面試安排

申請人獲邀出席面試與否，皆獲通知。詳情最遲於面試日期前兩天內以電郵通知申請人。面試日期及時間恕不能更改。

聖保羅男女中學｜面試日期

(i) 學校提名計劃/才藝獎勵計劃2024年12月14日
(ii) 一般申請2025年3月22日

聖保羅男女中學｜甄選準則如下：

品行10分
學業及非學業表現20分
面試表現35分
成績次第（Rank Order）35分

升中面試︱中一面試取決於RO成績？ 拆解教育局成績次第Rank Order

點擊圖片放大
+9
+8

聖保羅男女中學｜面試貼士

學校表示，會安排不同老師與申請人個別面見、不設筆試。面試主要了解申請人的中英文（包括普通話）聽、講、理解及表達能力及數理基礎知識和能力。TOPick綜合了過去數年曾經報考的學生分享，究竟聖保羅男女中學中一入學面試，内容考甚麼？

聖保羅男女中學推動學生的「兩文三語」，中一入學面試也以粵語、普通話和英文進行2021年由於受疫情影響改為網上面試，但受訪學生指面試過程毫不馬虎，主要以問答形式進行，他被問到「假如有時光機，你最想回去那個朝代及見到那個歷史名人？」，以及要求用中文諺語「經一事、長一智」，即席發揮創意作句

2021年度的受訪學生也表示，面試也有問及時事題，他當年則被問到對網上課堂的看法。至於英文部分要求朗讀一篇英文文章，面試老師再根據文章内容提問，他當日閱讀的文章與鯊魚有關，他被問到「你會否摸鯊魚？」。

聖保羅男女的簡介會場面墟冚。（TOPick記者攝）

聖保羅男女中學｜2022年實體面試題

聖保羅男女中學在2022年恢復實體面試，主要以單對單形式進行。其中廣東話及普通話方面，受訪學生要求朗讀一篇中文文章後回答問題；另外一名受訪女生則指，面試老師給予兩個成語「全神貫注」和「心不在焉」，要求她即場造句子

至於英文方面，老師會派一篇文章給考生，考生要朗讀一次，並即時填充文章中缺失的詞語，面試老師會提問對文章內容的看法，以及要求解釋文章中的生字

此外，聖保羅男女中學也會考核課外題，例如會問考生「海龜屬於哪種生活類別？」。

聖保羅歷史悠久、學風嚴謹，辦學理念是秉承基督教「信望愛」的精神，培育學生成為未來的領導人才。教導學生追求卓越，建立崇高的品德及奉公忘私的精神；熱衷學習、終身不懈、並具備國際視野。

相關報道：

小一入學｜聖保羅男女附小校長透露收生重視3項特質　籲提防假冒入學短訊

直資中學｜盤點全港開辦IB及A-Level課程的直資中學　拆解課程特點＋學費一覽

直資小學學費｜2024/25年度全港21間直資小學學費一覽　聖保羅男女附小加1成學費近8萬【附各校面試貼士】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
19:00 2024/09/13
最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
森美女兒獨家專訪｜IB榜眼教1招高效記憶法　森美女兒靠攝影減壓補習都帶相機
00:30 2024/07/10
森美女兒獨家專訪｜IB榜眼教1招高效記憶法　森美女兒靠攝影減壓補習都帶相機
DSE｜歷届DSE總共誕生103位DSE狀元 37間「狀元搖籃」邊間最多DSE狀元？
16:38 2024/07/15
DSE｜歷届DSE總共誕生103位DSE狀元 37間「狀元搖籃」邊間最多DSE狀元？

你可能感興趣

最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
19:00 2024/09/13
最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
森美女兒獨家專訪｜IB榜眼教1招高效記憶法　森美女兒靠攝影減壓補習都帶相機
00:30 2024/07/10
森美女兒獨家專訪｜IB榜眼教1招高效記憶法　森美女兒靠攝影減壓補習都帶相機
DSE｜歷届DSE總共誕生103位DSE狀元 37間「狀元搖籃」邊間最多DSE狀元？
16:38 2024/07/15
DSE｜歷届DSE總共誕生103位DSE狀元 37間「狀元搖籃」邊間最多DSE狀元？
聖保羅男女中學 中小學教育 直私學校 中學 學校

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月04日 時間16:05）
醫療改革｜盧寵茂：普通科門診將主力照顧弱勢社群　政府研優化弱勢社群定義
醫療改革｜盧寵茂：普通科門診將主力照顧弱勢社群　政府研優化弱勢社群定義
打風預測｜料銀杏周六闖港800公里　屆時升格為颱風、風眼時速達145公里
打風預測｜料銀杏周六闖港800公里　屆時升格為颱風、風眼時速達145公里
染髮致癌｜婦人常染髮確診膀胱癌 　醫生揭染髮「最佳間隔時間」 2種顏色要避染
染髮致癌｜婦人常染髮確診膀胱癌 　醫生揭染髮「最佳間隔時間」 2種顏色要避染
眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40　母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】
眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40　母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】