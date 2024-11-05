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旺角豆品店｜食客指豆品店用即溶芝麻糊無良　網民：10蚊邊個仲同你磨？

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發布時間： 1 小時前

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食客指豆品店用即溶芝麻糊無良，網民：10蚊邊個仲同你磨？

芝麻糊是一道健康美味的糖水小食，古法研磨芝麻糊製作工序繁瑣、耗時長，多數糖水舖已不再使用此種製作方式。

近日，有網民在Facebook「香港茶餐體及美食」群組上傳圖片，指旺角一間新開的豆品店疑用即溶芝麻糊而非研磨芝麻糊，並斥其為「無量奸商的典範」，但被網民返嗆：10蚊邊個仲同你磨？還因一處細節被網民「讃良心商舖」。

旺角餐廳｜旺角餐廳天花板驚現老鼠　帶落灰塵加餸引食客恐慌

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旺角豆品店｜豆品店疑用即溶芝麻糊

據網民上傳的圖片可見，一紙箱即溶芝麻糊擺放在製作間的雪櫃上，旁邊一個紙箱則是裝有可重複使用的環保微波爐碗，樓主配文指該豆品店是「無良奸商的典範」。

豆品店主打一系列豆腐花產品，包括冰糖豆腐花、薑汁腐花、黑芝麻豆腐花、奶花豆腐花、紅豆沙豆腐花等，全線豆腐花一律10元。

旺角豆品店｜網民撐豆品店

該帖發出後引起網民熱議，反嗆樓主要求多，並因店家定價實惠被讃良心，「十蚊仲想點？」、「人地有話現場即磨？」、「就黎十蚊碗，連黃豆都要自己種」、「10蚊邊個仲同你磨呀」、「人地專賣豆品 又唔係即磨芝麻糊」、「不如我比十蚊你，你即場磨比我睇 」、「十蚊算有良心！」。

旺角豆品店｜即溶芝麻糊為香港品牌

有細心網民發現該店使用的即溶黑芝麻品牌為「多多」，一間有30年歷史的香港品牌，以製作營養食品為主，加之該店使用的可重複使用的環保餐具，被網民稱讚「有良心」、「肯用多多已經算好」、「多多芝麻糊都算係香港做嘅有良心」。

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