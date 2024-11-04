移民加拿大｜港男移民加拿大後悔欲回流　力數5大問題：咩都貴過香港

▲ 港男在多方面不滿加拿大的生活，表示勁想回流香港。

【移民加拿大/文化差異/移民辛酸】近年多了港人移民，但有不少因文化差異產生的問題。有移民加拿大的港男大呻種種辛酸，從衣、食、住、行等方面均沒有優勢，令他不禁總結一句「加拿大真係一啲都比唔上香港！」

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該名港男在連登討論區以「加拿大真係一啲都比唔上香港」為題發文，透露自己早年移居加拿大並已取得了永久居民的身份。但是，其實港男一直都深受移居後的文化差異問題困擾，最近終於「頂唔順」要在網上哭訴解壓，更從住宿、工作、飲食、旅行及政治五大方面剖析當中的問題。

移民加拿大｜問題一：租金貴

住宿方面，港男指出加拿大的房屋租金高昂，1房的屋要月租$2500加拿大元（約1.4萬港元），2房的屋則月租$3500加拿大元（約1.96萬港元）。而他透露自己目前租住「將軍澳級別」的房屋，光是每月租金已佔了他月薪的三分之二。

而對比在香港，雖然住屋比較細，但萬多元的租金對於月入數萬港元的打工仔來說，經濟壓力相對少很多，而且更有儲蓄，

係呀外國你係住大咗，你最後未又係係屋企睇電視打機上網，要咁大嚟做乜...我喺香港折墮極都唔洗倒退住劏房...我點樣喺度安居樂業？

移民加拿大｜問題二：極難搵工

工作方面，港男指搵工過程困難重重。他自認英文水準低，光是第一關與人力資源部人員面試也不成功，

你點樣融都融唔入到local（本地），人地機會都唔會比你，你地咪再自己呃自己。

此外，加拿地的商業發展貧乏，只有極少數公司，而同時尋找工作時的信息成本卻非常高。港男指當地沒有如香港般完善的求職網絡，如Jobsdb網頁及發展蓬勃的獵頭行業，所以基本上很難找到適合自己的工作，所以港男總結：

只有一條路，就係圍爐搵返啲國/粵語嘅公司，一係自己做老闆創業。

移民加拿大｜問題三：食飯貴

港男提到飲食也是令他感到苦惱的一件事，他指在加拿大餐廳食飯價格高昂，舉例說一份早餐普遍要價$15加拿大元（約84港元），加上當地有不成文的「貼士文化」，一般是整餐飯的10%到20%左右。而一次港男看到香港有日式放題餐廳只要$248港元便可以勁食水產包括榴槤、生蠔、海鮮、飲品等，一比之下令港男的內心極不平衡，更思念香港性價比高的美食天堂生活。

移民加拿大｜問題四：旅行機票貴

香港人喜歡去旅行，普遍來回機票只需數千元便可到達多個熱門旅遊地區如日本、泰國、韓國等，而去就近的台灣也只是大約要價千多元。但是，港男指在加拿大去旅行，儘管是到日本、台灣、韓國或泰國，乘坐加拿大航空飛機便需要萬多港元的機票錢，極之昂貴，

淨係可以落美國洗再貴到嘔嘅美金，再唔係留喺加拿大睇埋啲衰過東南亞嘅無無謂謂旅遊景點。

移民加拿大｜問題五：黨派間的承諾不可信

港男指出，加拿大的政治同樣令他感到不滿，他指出黨與黨派間的鬥爭是「口水交」，「一日到黑淨係講毒！講高稅！投乜野保守黨！」他認為儘管積極參與投票，但人民生活如高稅額亦會是同樣地高，所以根本信不過。

他亦不滿有些政黨宣傳時用的字眼極之粗俗，「啲政黨落廣告有冇咁肉酸？宜家打爛仔交？講啲嘢咁唔大體又話文明國家？」

移民加拿大｜網友：大把人拎住加拿大護照返香港

對於，有不少網友同意香港生活是十分優厚，但亦有網民認為解決方法簡單直接，建議樓主回流返港。點擊下圖看網民留言：

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