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612基金丨律師會完成調查16宗投訴　向涉事律師發警告或結案信件

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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據報，多名事務律師因收取無註冊為社團的「612基金」款項，被裁定行為違反《律師執業規則》，被律師會發指責書或遺憾信。。（資料圖片）

警方國安處前年5月調查「612人道支援基金」案件時，指控有大律師和律師涉嫌專業失當，並向兩個律師會投訴。律師會今日指，已完成調查所有16宗投訴，向有關律師發出指責書或遺憾信或「良好執業」勸喻信。

香港律師會會長湯文龍今日指，根據審查及紀律常務委員會批核的調查結果，律師會向相關的被投訴律師發出不同的警告 / 結案信件，包括：指責書 (letter of disapproval) 、遺憾信 (letter of regret) 、「良好執業」勸喻信 (advisory letter on good practice) 。

律師會在信件中指出，相關律師接受了未經《社團條例》註冊的612基金的款項，而危及或損害：其正直品格（違反《律師執業規則》第 2(a)條）；及律師專業的名譽 （違反《律師執業規則》第 2(d)條）。

林新強今日在一個電台節目表示，不論「指責書」或「遺憾信」兩者性質分別不大，算是紀律處分，亦會存檔，若不重犯，問題不大。他說，有該些記錄對接顧客一般沒影響，但如果在其他地方申請執業證書或要在內地等成立公司，通常會要求索取律師的良好聲譽證明書，對此或有所影響。

林新強指，今次只是發警告信，若要召開紀律聆訊，則須經理事會同意，又稱相信今次律師會處理方法是做調查，翻查以前差不多案件，再平衡埋公眾利益才決定的處分。

香港律師會會長陳澤銘今年1月曾表示，律師會共接獲16宗投訴，當中10宗完成調查，已進入審核程序，部分個案投訴不成立，而成立個案最嚴重需轉交至律師紀律審裁團處理；另外6宗仍然調查中。

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