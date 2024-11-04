職專教育｜數百VTC生獲彈性錄取佔整體學生近一成　下學年推5新課程周四起接受報名

▲ 職業訓練局本學年錄取的新生與去年相約。（資料圖片）

職業訓練局（VTC）本學年錄取的新生與去年相約，基於當局彈性收生政策上限佔比增至10%，數百名學生經彈性收生錄取，佔整體學生近1成；獲校長推薦入學學生則按年增兩倍。校方2025/26學年開辦逾140項課程，包括5個新課程，周四（7日）開始報名。

VTC高級助理執行幹事郭展幹表示，彈性收生計劃獲多間中學校長支持，今年經校長推薦計劃入學的學生數目較去年增加接近兩倍，形容「每三個有一個」，樂見具不同才華的學生能按他們的能力和興趣發展專業。

被問到彈性收生有否準則、是否要滿足參與世界賽或代表香港等條件，郭展幹指，學生在不同項目有不同才能，計劃目的是希望發掘學生的專長，「唔係揀邊個最叻」。他強調，彈性收生並非鼓勵學生「完全放棄DSE」，大部份高級文憑課程以英語授課，故希望學生的中英文能力達一定水平。

VTC 課程由本周四（7日）起至明年2月28日（星期五）接受報名，郭展幹鼓勵學生在報名時，上載非學術成就的證明文件，展示其非學術範疇的表現，即使放榜成績失手，校方亦會作特別考慮，增加入讀心儀課程的機會。

當局去年起修訂副學士學位及高級文憑課程的《通用指標》，列明院校錄取不符合最低入學要求的申請人，人數不得超過院校收生總數的10%。目前VTC經彈性收生錄取的學生不足整體學生10%，校方去年向每間學校提供5個校長推薦名額，下學年將增至10個。郭展幹指，有關做法是基於教育局放寬有關規例，才加強校長推薦計劃的推廣，強調如局方「冇呢個彈性俾我，我想做都做唔到」，與收生不足無關。

新增5課程 配合行業發展

VTC下學年新增4個高級文憑及1個基礎文憑課程，包括「應用人工智能高級文憑」、「中醫藥專業及營運高級文憑」、「數碼媒體製作高級文憑」、「用戶體驗設計高級文憑」及「基礎課程文憑 – 運動」。其中中醫課程，本港首間中醫醫院料明年投入服務，課程配合行業發展，學生能掌握中醫藥的專業知識及營運技巧，畢業後可從事中醫診所主任、中醫助理等工作。

另外，教育局日前呈交立法會文件，提出修訂《專上學院條例》第320章建議，在院校註冊條件增加要求取錄學生人數，並提出將DQ院校的「生殺權」轉授教育局長。郭展幹支持修例，「冇諗過擔心」，認為可加強自資院校質素保證機制，並配合應用科學大學發展。

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