打風預測｜熱帶風暴銀杏逐漸增強　秋颱路徑飄忽三大變數

天文台表示，熱帶風暴「銀杏」將在本周六（9日）進入本港800公里範圍，未來兩三日逐漸增強，並移向呂宋海峽一帶。

按照現時預測，銀杏隨後有較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部，但受乾燥的東北季候風影響，屆時銀杏會有所減弱。

天文台表示，熱帶風暴銀杏已增強為強烈熱帶風暴。周一（4日）晚上10時，銀杏集結在馬尼拉以東約980公里，預料向西北移動，時速約28公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

天文台預測，銀杏將在本周四（7日）增強為強颱風。受東北季候風及銀杏的共同影響，預料本周末期間至下周初，華南沿岸海域風勢頗大。

▲ 11月4日下午2時的衛星雲圖。 (天文台圖片)

天文台分析銀杏的走向，現時銀杏所處之西北太平洋的海水溫度較高，有利其進一步發展；預料銀杏會於未來兩三日在其北面的高空反氣旋引導下向西北方向移動，移向呂宋海峽一帶。

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不過，銀杏隨後的發展存在變數。路徑概率預報圖顯示，銀杏較大機會採取偏西方向移動，橫過呂宋海峽並進入南海中北部。

天文台表示，根據過往紀錄，11月有熱帶氣旋進入南海並不罕見；惟「秋颱」路徑一向飄忽，頻繁的西風槽及東北季候風往往令其路徑和強度存在相當變數。銀杏的轉向位置及其減弱速度，需視乎天氣系統之間的相互配合。



現時電腦模式對銀杏未來的路徑及發展大致分為三個情境。首先，不少電腦模式預測銀杏會在南海被乾燥的東北季候風「推」向西南並逐漸減弱，本港雨量的多少將視乎銀杏進入南海後與華南沿岸的距離。另一方面，個別模式指出銀杏會在呂宋海峽一帶徘徊並減弱消散。銀杏對本地天氣的影響，視乎其轉向位置及減弱速度，天文台表示會密切監測銀杏動向及發布最新天氣預報。

▲ 不同電腦模式對於銀杏的預測路徑。 (天文台圖片)

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