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TSA︱小三TSA中文科表現遜色　寫作「忘記」變「忙記」

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今年參加全港性系統評估（TSA）的應屆小三級學生，其中文科聽說表現比新冠疫情前遜色。（資料圖片）

經歷全面復課1年多，今年參加全港性系統評估（TSA）的應屆小三級學生，其中文科聽說表現仍比新冠疫情前遜色，包括部分學生在口試時未能恰當回應組員看法，以及未能掌握短片主要信息等。

翻查中文科小三TSA報告，在說話評估方面，疫前2019年參加小三生獲評為「能就話題和組員展開交談，並能適當作出回應」；惟去年首屆復辦時，正值全面復課初期，「小組交談」時有小部分學生只是「自說自話」，未能達到交談目的；直至今年仍有小部分學生「未有恰當地回應組員的看法」，在看圖說故事方面，亦有小部分學生未適當分配時間，故事的結尾比較簡單。

視聽短片　未能掌握主要信息

此外，今年在視聽資訊的紙筆評估，報告指持續有個別學生「未能掌握短片的主要信息」，相較2019年「大部分學生能明白視聽資訊中簡單的信息，包括內容要點等，並回答大部分問題」，表現明顯較遜色。

另外，報告指2019年學生在閱讀範疇中「表現持續理想」，但今年學生在掌握實用文主要信息方面被評為表現稍遜。部分學生在寫作亦偶有錯別字，舉例如把「忘記」誤寫成「忙記」，以及把「頒獎」誤寫成「頌獎 」等。

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