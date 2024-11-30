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親子好去處｜渣打藝趣嘉年華一連兩日玩轉維園　10座高4米巨型木偶12.1街頭巡遊

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 54 分鐘前

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渣打藝趣嘉年華將於11月30日一連兩天在銅鑼灣舉行，屆時會有多個攤位、舞台表演及巨型木偶街頭巡遊。

【免費親子好去處/渣打藝趣嘉年華2024/銅鑼灣維園】一年一度港島區盛事、全港最大型戶外免費活動「渣打藝趣嘉年華」於11月30日，一連兩天在銅鑼灣維多利亞公園舉行。除有70個青少年藝術團隊舞台表演、15個互動藝術攤位，亦將有10座、約4米高的巨型木偶，連同400名本地學生在街頭巡遊，絕對適合一家大小，享受精彩愉快的周末！

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渣打藝趣嘉年華2024｜15個互動攤位+逾千件藝術作品展覽

首屆「渣打藝趣嘉年華」於2001年在赤柱廣場舉行，2008年移師至維多利亞公園，2012年嘉年華的「壓軸巡遊」首次延伸至銅鑼灣鬧市。活動舉辦逾20年，主要透過藝術，訓練青少年創意、團隊合作、解難能力、領導才能和自信，近年每次均由3500名青年、本地及海外藝術家合力製作，每年平均吸引逾19萬名市民及遊客參加。

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今年嘉年華主題為法國作家凡爾納的小說《八十日環遊世界》，讓市民在現實中參與故事主角福克的歷險旅程，一睹世界各地的獨特色彩，如名勝古蹟、特色動物、交通工具、飲食文化等。主要節目包括15個互動藝術攤位、70 個青少年藝術團隊的舞台表演、現場故事演講、非洲鼓樂坊，以及逾1,000件藝術作品展覽。

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渣打藝趣嘉年華2024｜巨型木偶身上配有齒輪時鐘

大型木偶藝術家Jimmy表示，今年將於12月1日在銅鑼灣鬧市舉辦大型巡遊，屆時巨型木偶作品以主角福克先生為主題，配以英國紳士打扮，木偶身上裝飾大量齒輪和時鐘，「10 座約4 米高的巨型木偶與 500 人隊伍一起巡遊，包括來自100間本地學校的400名學生及專業舞蹈員，浩浩蕩蕩穿梭銅鑼灣街頭，將熱鬧氣氛推至高峰」。

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渣打藝趣嘉年華2024
日期：2024年11月30日及12月1日（星期六及日）
時間：早上 10 時至下午 5 時
地點：銅鑼灣維多利亞公園中央草坪
官網：渣打藝趣嘉年華網站
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嘉年華巡遊路線
日期： 2024年12月1日（星期日）
時間： 下午2時30分至下午4時
地點： 由維多利亞公園出發，途經記利佐治街及崇光百貨，至東角道折返

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