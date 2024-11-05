黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖蛇運勢：事業反覆投資宜慎

▲ 踏入犯太歲之年，屬蛇的朋友在財運起落較大。

【2025黃楚淇蛇年生肖運程】屬蛇的朋友，踏入乙巳蛇本命年，在事業方面受到「指背」、「浮沉」星影響，代表易招人議論、被說閒話，或與人合作之事開頭時順利，但最終在事情上出現反覆狀況，故在事業、工作上，必須慎防起伏難測之兆。

不過，幸好有「天解」、「地解」吉星解圍，屬蛇的朋友要加倍努力，平日抱着以和為貴的態度，保持良好的人際關係，等待好運一來，蓄勢待發！

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黃楚淇蛇年生肖運程｜屬蛇財運起落大

踏入犯太歲之年，屬蛇的朋友在財運起落較大，今年容易有很多突如其來的開支，若平時沒有儲蓄，會有措手不及的狀況。至於投資方面，亦要格外謹慎，尤其進行投機短炒的話，必須眼明手快，謹記「見好即收」的道理。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬蛇感情多有變數

屬蛇的朋友在2025年的感情多有變數，即使有機會遇上心儀的人，但展開一段戀情都不能一帆風順，建議多溝通了解，切勿太過急進；俗語說「一喜擋三災」，如果拍拖成熟的朋友，可考慮在今年拉埋天窗。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬蛇易被利器所傷

至於健康方面，屬蛇的朋友在蛇年逢「太歲」、「劍鋒」、「血刃」等凶星圍繞，代表身體健康出現問題，或容易被尖刀利器或金屬所傷，故此，不宜進行高危險或刺激性的運動，以免身體受到磕碰，發生血光之災。（乙巳蛇年生肖運程之一）

肖蛇年份：1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013

（編按：黃楚淇師傅蛇年運程將共分12篇刊出）

撰文：玄學家 黃楚淇師傅

本文轉載自《香港經濟日報》專欄「淇妙無窮」，逢周二刊出。

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