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病情反覆｜62歲前「亞視一哥」舊病復發　下半身劇痛無法落床　癱坐椅上曝最新狀況

健康資訊

發布時間： 3 小時前

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【坐骨神經痛／舊患復發／林韋辰／亞視一哥】62歲前「亞視一哥」林韋辰早前透露自己舊患復發，坐骨神經劇痛至只能躺臥床上休養。近日他更新近況，雖然臉帶笑容，但可見他圍著腰封，下半身劇痛急外出求醫，情況令人擔心。

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坐骨神經痛｜舊患復發　劇痛無法落床

62歲前「亞視一哥」林韋辰上月中在抖音上載短片，透露自己舊患復發，是以往拍戲時的傷患，導致坐骨神經痛，嚴重時甚至連行路都成問題。在短片中，他躺著在床上，勉強下床時需要靠助行架走動。雖然他面帶笑容，但狀甚嚴重。在上月19日，他再上載短片，只見他躺在車內座椅上，腰間戴著腰封，下半身似乎動彈不得，只能夠勉強郁動手部，

腳眼神經又開始痛啦，痛到後腳跟嗰個位，而家要出去搵醫師做復位，希望今次最後一次見佢啦。

坐骨神經痛｜休養1個多月　暴瘦15磅

林韋辰從上月起持續拍片更新病情，指自己整整1個多月在家休養，坦言沒想過需要休息那麼久，亦指舊患復發毫無先兆。有不少人指他消瘦了不少，他上磅亦驚訝發現自己「瘦了足足一隻大髀」，一共7公斤（約15磅）。

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坐骨神經痛｜拍片報平安 慢慢學行路病情有起色

他坦言病情「好難捱、好痛」，但感恩自己收到來自各界朋友和網民的關心慰問和鼓勵，亦有熱心網民提供各種療法建議，讓他非常感恩，給予他很大的支持和幸福感，猶如「塞翁失馬，焉知非福」，慶幸因為傷患而拉近人與人之間的距離。

坐骨神經痛｜毫無預兆舊患復發 警世切勿太拼搏

林韋辰早前因脊柱第4及第5節壓迫到椎間盤，壓住坐骨神經，導致左腿劇痛。為此，林韋辰曾入院、看中醫、針灸、復位等各種不同療法減輕疼痛。他亦透露因為舊患而試過在半夜突然痛醒，感慨「原來一個咁簡單嘅行路動作、一個與生俱來就識嘅動作」，可以一夜之間變得如此困難。雖然身受劇痛，但他仍面帶笑容交代病情，

估唔到活到60幾歲人，第一次坐救護車、第一次住醫院，真係瞓喺個病床到呢，先知道百般感受在心頭。

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舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

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