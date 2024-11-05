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為母則強︱13歲兒患短腸症從未用口進食 前港姐移植小腸救子:自己個仔自己救

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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曾瑞珊移植小腸救子:自己個仔自己救。

【短腸症/前港姐/扭腸】與陳茵媺的同屆前港姐曾瑞珊，育有一對子女，但不幸地，兒子一出生就患有短腸症，出世3天時便因「扭腸」要做手術，6歲前做過6次大手術。多年來，甘甘也沒有用口進食，一直靠靜脈輸液機輸入營養液維持日常生活。今年5月曾瑞珊將自己三分之二小腸移到13歲兒子體內，為母則強的她說:「自己個仔自己救。」

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4年前，曾瑞珊帶着一對子女移居台灣，就是為了患短腸症的兒子尋求醫治機會。她的個案為當地第三個例，經過幾個月過去，曾瑞珊分享好消息，寫著：「大家好嗎，想說很久沒有寫寫說說了，是時候要報告一下甘甘的情況。5月21日到現在，大半年就這樣過去了，基本上甘甘每一個月都要住院兩天，好讓白袍人們好好的大檢查，其中每次最讓我感動、最期待的，就是陪伴甘甘旁邊進行腸鏡檢查，這種特別的感受應該是我才會想流淚吧，親眼看見我的腸子，在他的身體內活躍着蠕動着。」

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短腸症︱堅強媽媽努力運動保持身體最佳狀態

醫護人員指，曾瑞珊的「腸子很漂亮」、大讚她:「媽媽…好棒唷」，她續說：「我有些變態 請見諒！下個月是一個關口，祝我們一切順利！」獲不少網上送上祝福，當中包括好友姚子羚也有讚好。

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曾瑞珊早有準備捐小腸給兒子，所以一直努力運動保持身體最佳狀態，她曾在訪問中指自己是「天選之人」，說：「醫生說我的小腸比一般人長很多，所以我分了200cm給甘甘，他有足夠長度使用。」今年5月終有機會做移值手術，她形容為「打大佬」，手術後傷口很痛，但她覺得非常開心，又強調「自己個仔自己救」感覺快樂無比。

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