港人遊日丨日本壽喜燒店老闆公審港人浪費食物　店主感嘆：這世界很多人想食都冇得食！

▲ 日本壽喜燒放題店店主抱怨香港客人浪費食物。

【壽喜燒放題 / 日本 / 大阪】不少港人都喜歡「返鄉下」去日本旅遊，不過香港人到日本旅行失禮行為不時被日本人投訴，亦令不少行為良好的港人無奈稱「被影衰晒」。

近日，一間位於大阪的壽喜燒放題餐廳在IG以Story方式發文鬧爆香港顧客，因為大多日本人表面上都會十分客氣，但今次竟然公開鬧爆，即引起網上討論。

事因，有往日本大阪旅行的港人光顧壽喜燒放題店「 Sukiyaki Ichiban Moriyama」後，店家把餐後枱上一碗食剩文上網，從相片所見是一碗煮熟的肉類，寫著：「昨天香港顧客：這怎麼可能？」

帖文大概意思是指「有人不斷叫添肉，但又食不完，就說那些肉是脂肪所以不食了。」，店方也補充「香港人都是好人」，但部分人的行為卻讓餐廳的規矩變得更加嚴格，最後更直斥該港人「無衣食」稱：「不要忘記，這個世界很多人想食都冇得食！」

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壽喜燒放題丨杜如風節目曾介紹

該發文引網民討論，有人認為香港食客沒有錯，指「又唔係冇畀錢」、「咁佢覺得太肥唔食佢自由，咁擺上網公審唔太好。做得放題就要預有人會咁樣」。

但另一方面更多網民覺得該香港食客不對，「一般最後真係食唔晒剩返其實店方都話無問題，但今次係之前已不斷叫但又不斷食唔晒要收返廚房掉，所以先有怨言」、「不停叫，食剩一半唔食叫店員收，又再叫食剩一半，店方先忍無可忍」。

其實，藝人杜如風主持的電視旅遊節目《解風大阪》曾推介此壽喜燒放題餐廳，店長也曾表示自從杜如風在節目介紹後多了香港客。

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