北上求醫｜90後媽媽帶高燒BB上深圳睇急診　回港過關被截查引網民熱討

▲ 90後媽媽帶高燒BB上深圳睇急診回港過關被截查，解釋北上求診原因後得出一個結論。

香港公立醫院輪候時間較長，私立醫院收費高，為不耽誤病情，部分港人會選擇北上深圳就醫。

近日，有港媽在小紅書發文，指其帶寶寶返深圳就醫，入境香港時，因小孩仍在發燒被海關攔下，並在「小房間」 進行檢查和問話，女子發帖分享問話流程分享經驗，此事引起部分港媽共鳴，亦有人指責其不負責任。

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北上求醫｜入境被海關攔下檢查

據寶媽介紹，在深圳就診後返回香港時寶寶仍在發燒，由於沒有攜帶發燒小孩入境香港經驗，心中不免忐忑，且做好了返回深圳的心理準備。入境時，香港關口的紅外探溫監測到寶寶的發燒情況，於是「被順利的攔下給寶寶反复測溫並詢問相關情況（父母和孩子姓名，是否知曉寶寶發燒等基礎信息）」。

海關職員帶家長和寶寶入房間，進行15分鐘左右的檢測及調查，第一個房間為寶寶測量2次體溫及進行身份確認，隨後在隔壁房間繼續問話，據該母親回憶有四個問題：

1. 過去七天有沒有離開過香港

2. 家裡是否有人從事家禽魚類飼養售賣工作

3. 過去幾天是否有去過農場或者街市接觸過家禽鳥類鴿子魚類等

4. 寶寶的具體生病情況是否了解等

最後相關職員為發燒寶寶開據一張轉介信，並告知家長有需要可以此就醫

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北上求醫｜解釋上深圳就醫原因

這位媽媽補充稱，北上深圳就診前已經帶孩子在私家診所就診拿藥，「帶寶寶去深圳看醫生是希望能夠以最快的時間看到醫生拿到檢查報告，我們在深圳兒童醫院從掛急診到看醫生到抽血到拿報告和拿藥非常順利，在半小時內搞定」。

並解釋因為自己不是香港人，不熟悉香港的醫院，聽不懂廣東話，孩子生病的情況和症狀她比丈夫更加了解，所以去深圳就醫不僅是節省時間，亦能更好與醫生溝通病情、後續治療用藥以及可能出現的症狀。但終究路途奔波，她坦言「這次生病也提醒我真的該給寶寶買醫療保險了」。

北上求醫｜網民態度兩極

帖文發布後，不少港媽表示亦有帶孩子返深圳就醫的經歷，「我也是這樣的媽媽，本能反應帶上去（深圳）看」、「我都經常帶小朋友返深圳睇醫生，香港公立等幾個鍾，私家又貴，我返一轉深圳看完返來，公立都未輪到！」。

有人指責該做法不負責任，「萬一小朋友突然抽搐要進行急救...」、「啲做人父母真一啲都唔負責任，你喺香港睇私家會點啊」、「帶發緊燒細路上深圳睇急症?」、「發燒過關好危險的操作，免疫力低下了，要是過程有接觸到新的病毒呢」。

有人解釋稱「發高燒直接去醫院啦，公立醫院接情況分流，小朋友老人家孕婦都優先，我會揀去私家，始終等候人數少啲」，被反駁指「就是聽信網上說小朋友去急診看的快，我們家六個月大寶寶發燒38度吃不進退燒藥去公立醫院等了8個多小時」。

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