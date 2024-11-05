樂壇教父丨傳奇音樂人Quincy Jones逝世享年91歲　捧紅米高積遜成就流行樂經典

▲ 流行音樂傳奇Quincy Jones逝世。（取自QuincyJones IG）

【昆西鍾斯 / 昆西瓊斯 / Quincy Jones】傳奇音樂監製昆西鍾斯（或昆西瓊斯，Quincy Jones）本月3日晚在洛杉磯逝世，臨終時家人陪伴在側，享年91歲。其發言人證實噩耗，但未有解釋死因。

Quincy Jones堪稱20世紀美國流行文化代表人物之一，合作對象包括超級巨星級歌手，如：「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）、法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra），以及為流行曲天王米高積遜（Michael Jackson），二人合作他3張經典專輯，包括包括《Off the Wall》、《Thriller》與《Bad》，也是被稱Michael Jackson最成功的3張大碟。

在1985年，Quincy Jones和米高積遜合作經典公益歌曲《We Are the World》，Quincy更任製作和指揮，這歌音樂實體銷量超過2000萬張，成有史以來銷量第8高的單曲。

他曾獲80項格林美音樂獎提名，奪得其中28項，成為該頒獎禮史上第2多獎的流行音樂人，僅次於32個獎的美國天后Beyonce。

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樂壇教父丨慧眼識英雄

他橫掃格林美音樂獎外稱霸音樂界外，亦殺入影視界，曾成立製作拍電視，當中《The Fresh Prince of Bel-Air》捧紅後來的金像影帝韋史密夫（Will Smith）。

Quincy Jones家人發聲明悼念稱：「雖然這是我們家庭的重大損失，但亦慶祝他偉大的一生，並知道再也不會有像他這樣的人了」。

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