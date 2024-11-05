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親子自助餐｜尖沙咀港青酒店自助餐買一送二　$283起任食波士頓龍蝦/鱈場蟹腳/焗生蠔

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

尖沙咀港青酒店自助餐買一送二，$283起任食波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、焗生蠔。

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/尖沙咀港青酒店】就到聖誕節，當然少不了一家大細吃聖誕大餐。尖沙咀港青酒店再臨閣推出聖誕自助餐買一送二優惠，人均低至$283，即可歎波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、焗生蠔等美食，即睇詳情！

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尖沙咀港青酒店自助餐買一送二

尖沙咀港青酒店再臨閣推出「愛在聖誕」自助晚餐，供應多款新鮮海鮮，包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹、龍蝦鉗等。至於熱食推介有即煎虎蝦、即煎鯛魚、即煮鮑魚、焗生蠔、烤有骨西冷、燒羊排骨等。當然還有一系列聖誕主題甜品，如聖誕樹頭蛋糕、聖誕樹杏仁蛋糕、雪人薑餅蛋糕、火焰雪山、香甜熱紅酒等。

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尖沙咀港青酒店自助餐優惠詳情

活動日期：即日起至11月10日23:59 
用餐日期：11月5日至12月15日 
用餐地址：尖沙咀梳士巴利道 41 號香港基督教青年會南座4樓

【KKday快閃優惠｜買一送二】自助晚餐
用餐時間：18:15 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $848/2大1小，平均$282.7/位（原價 $1,962/2大1小）
星期五至日、假期及前夕 $975/2大1小，平均$325/位（原價$2,270/2大1小） 
*購買一位成人，送一位成人和一位小童 (3-11歲)
預訂連結：KKday網站

【KKday快閃優惠｜買二送二】自助晚餐
用餐時間：18:15 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $1,592/4位，平均$398/位（原價$2,939/4位） 
星期五至日、假期及前夕 $1,832/4位，平均$458/位（原價$3,379/4位） 
預訂連結：KKday網站

【KKday快閃優惠｜買一送一】平日自助午餐（只限小童/長者）
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
．長者（60 歲或以上）$358/2位，平均$179/位 （原價$656/2位） 
．小童（3–11 歲）$262/2位，平均$131/位（原價$480/2位） 
*必需同時至少一位成人同行（$278/位) 
預訂連結：KKday網站

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