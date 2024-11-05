美國總統競選︱美國總統候選人賀錦麗公開體檢報告「極健康」　受媽媽生前影響嚴控2癌症

▲ 美國總統候選人賀錦麗公開體檢報告「極健康」 受媽媽生前影響嚴控2癌症

【賀錦麗／體檢報告／癌症／名字由來／美國總統】美國總統候選人賀錦麗公開病史！體檢報告獲白宮醫生形容「健康極佳」，具備擔任總統所需的身心韌性。而實際上，賀錦麗受媽媽生前影響，與2種癌症「有淵源」，因此總自覺定期檢查，嚴防家族病史。

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綜合外媒報道，現任美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗，於10月12日公佈了自己的醫療病史。白宮醫生西蒙斯（Joshua Simmons）公開兩頁紙的體檢結果，來自賀錦麗今年4月做的最新健康檢查，結果反映無特別異樣。醫生指稱，賀錦麗是一位「健康極佳」的59歲女性，不存在身體異常，包括沒有癌症、糖尿病、心臟病、高膽固醇、骨質疏鬆症或神經系統疾病，具備擔任總統所需的身心狀況。

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美國總統競選︱僅輕微近視皮膚過敏 日常嚴控2癌症

另外，西蒙斯醫生在報告中形容，賀錦麗僅有輕微近視，會帶隱形眼鏡；另有季節性過敏和皮膚蕁麻疹，在過去3年持續進行過敏原免疫療法後，皮膚狀況明顯改善。目前只需偶爾使用鼻噴劑藥物，未曾出現嚴重症狀。

而在家族病史中，賀錦麗的母親因患結腸癌病逝，因此賀錦麗會定期進行大腸鏡檢查；同時提到，賀錦麗由出生至今唯一一次接受過的外科手術，是在3歲時做剖腹手術切除闌尾，糾正腸道阻塞。另外，由於賀錦麗母親生前曾是一名研究乳癌專家，故影響促使賀錦麗持續做預防保健，照乳房X光檢查。

美國總統競選︱無不良嗜好 生活習慣極佳愛下廚

體檢報告還詳細顯示賀錦麗的血壓為128/74、每分鐘心跳78，更列舉其體溫、呼吸頻率等細節。西蒙斯醫生提到，賀錦麗有良好運動習慣，會每天進行有氧運動和核心力量訓練。飲食健康，還會服用維生素D3營養補充品維護骨骼健康等。日常不抽煙，只偶爾適度飲酒。加拿大麥克馬斯特大學內科專家蓋亞特（Gordon Guyatt）評論賀錦麗的健康報告，認為報告「相當完整」；史丹福大學醫學教授馬龍（David Maron）亦認為，報告質量非常「優秀」。

除了體檢報告所提及，據了解，賀錦麗還曾坦言自己熱愛烹飪，自曝最愛閱讀《紐約時報》的食譜版面，嘗試製作其中的食譜；最拿手的料理是烤雞。她也曾大方在YouTube上分享與印度裔女星敏迪卡靈一起入廚的過程，吸引了不少網民關注。

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美國總統競選︱「賀錦麗」名字由來 竟有這含義

除了健康狀況，賀錦麗的名字也常是人們議論的話題。不少人好奇她究竟是如何將原名譯成特別的中文名？實際上兩個名字的背後都有深層含義！

賀錦麗1964年出生於加州奧克蘭，父母分別是來自牙買加的經濟學教授，及印度的乳腺癌研究員。其原名Kamala Harris，是由母親親自取名。由於家族特殊的文化背景，她自幼同時信奉基督教與印度教，並在2018年出版的自傳中解釋，其名字「Kamala」在印度語中代表「蓮花」，在印度文化中具有重要象徵。

至於華文媒體常稱呼的中文名「賀錦麗」，則是由她的華裔朋友、舊金山婦女委員蘇榮麗取名。因根據美國聯邦選舉法案規定，當選區内有一定比例的非英文母語人士選民，不論競選公職人員的候選人是華裔或非華裔，都需要提供他國語言的競選資料，包括競選人名字的相對應翻譯，方便讓非英文母語的人士辨認。

因此，當賀錦麗希望爭取華裔選票時，蘇榮麗便建議她取一個中文名，以增加與華裔選民的感情。之後在賀錦麗競選地方檢察官時，蘇榮麗便與父親蘇錫芬為她取名「賀錦麗」，寓意祝賀仕途順遂似錦。不過，當年賀錦麗並不滿意名字中的「麗」字，因為她希望自己是以智慧取勝，而非靠美貌。但蘇榮麗解釋，「麗」只是華人取名傳統，就連自己的名字也含有「麗」字，才讓賀錦麗欣然接受。

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