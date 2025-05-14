消委會喉糖︱染新冠喉嚨痛食無藥性喉糖難紓緩　消委會41款喉糖成分拆解：11款藥用喉糖有效消毒殺菌

【消委會喉糖／喉糖推介／流感／新冠／喉嚨痛】本港新冠病毒活躍程度持續上升，近期不少人出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，食喉糖舒緩不適是否一定有用？消委會曾檢視市面上41款喉糖，發現當中有30款是不含藥性，屬一般糖果食品；只有11款含中西藥成分，能幫助消毒殺菌。

本港過去4周75人染新冠重症 26人亡

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮指出，本港新冠病毒活躍程度已達相當高的水平，自3月中起各項監測指標持續上升，並超過去年8月的高峰，但仍低於過去兩年的紀錄。在過去4個星期，錄得75宗成人嚴重個案，當中有26宗死亡個案，高於前4個星期的數據。約95%成人嚴重個案有長期病，95%在過去半年未接種新冠疫苗加強劑。

香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅指，本港的新冠病毒活躍程度於3月中起上升，形容現時已經進入約每半年一次輕微爆發的循環。他續指，因早前出現流感高峰，今次的新冠輕微爆發已有所延遲，與對上次約相隔8個月。

同時，本港亦出現兩款微變異病毒株，包括「JN.1」及新的「XDV.1」，兩者免疫逃逸能力較強，傳染性較高，惟整體破壞力仍屬輕微。不過若高危人士一旦感染，會有較大機會出現重症。

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消委會檢測41款喉糖

消委會在513期《選擇》月刊中檢視市面上41款喉糖，包括得果定、使立消及龍角散等常見品牌，結果發現11款含中西藥成分，包括10款屬於註冊西藥、1款為註冊中成藥。其餘30款喉糖不含藥性，屬一般糖果食品。同時，根據41款喉糖的標籤資料包括成分、聲稱糖或甜味劑含量以及建議服用劑量，有22款樣本含有糖分，每粒喉糖的糖含量由0.02克至3.8克不等；如經常大量進食，容易導致蛀牙及肥胖等健康問題。只有9款為零糖或低糖，消費者可參考選購。

11款藥用喉糖名單

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1. 「得果定」喉片檸檬

2. 「得果適」特效喉糖檸檬蜜糖味

3. 「特快靈」消炎殺菌喉糖不含糖份（潤喉檬蜜）

4. 「Scassh」Trouch Lozenge

5. 「使立消」化痰止咳配方

6. 「使立消」橙味維他命 C

7. 「使立消」冰涼薄荷味喉糖

8. 「使立消」特強舒爽

9. 「使立消」MAX

10. 「使立消」無糖檸檬味

11. 都樂金嗓子喉片

消委會拆解成分：慎服藥用喉糖

消委會綜合藥劑師崔俊明及耳鼻喉專科醫生黃德彰的資料和意見，喉糖樣本中的主要有效成分可粗略分為消毒殺菌、止痛和抗過敏三類。在該次檢測中，9款含治療口腔或喉嚨感染的消毒殺菌成分，包括季銨化合物、2,4-二氯苄醇及戊間甲酚。

當中有1款每粒含0.25毫克地喹氯銨的樣本，沒有列明每日服用上限。參考英國一些含有該成分的藥物標籤例子，服用劑量為每日最多2毫克，即每日最多只可服用該樣本8粒，若消費者過量服用，有機會出現舌頭或口腔痛；有專家認為6歲甚或10歲以下的兒童不應服用地喹氯銨。

此外，4款同時標示含有2,4-二氯苄醇及戊間甲酚，能舒緩口腔和咽喉症狀。但過量服用2,4-二氯苄醇有機會引致胃部不適及刺激中樞神經，或過量服用戊間甲酚，則有機會出現面腫及呼吸困難。

除了消毒殺菌的作用，某些註冊為西藥的喉糖亦有止痛或抗過敏的功能。樣本中有4款含止痛成分，當中1款含有鹽酸氨溴索，有局部麻醉及消炎作用，同時具有化痰功效。不過，這成分可經母乳傳給嬰兒，哺乳期婦女避免服用。

另有1款喉糖含有鹽酸苄達明的樣本，為非類固醇消炎藥物，服用後可能會引致口腔灼熱或刺痛、噁心和嘔吐、頭暈及頭痛等副作用。若對非類固醇消炎藥有過敏反應的人士，服用後可引致皮疹或喉嚨潰瘍，消費者在購買前應先諮詢藥劑師或其他醫護人員。

9款零糖或低糖喉糖名單

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1. 必妥碘喉糖檸檬蜜糖味

2. Fisherman's Friend Mint Mint Flavour Lozenges

3. Fisherman's Friend Sweet Lime Menthol Flavour Lozenges

4. 美國生達無糖川貝枇杷糖

5. Ricola Blackcurrant Swiss Herb Lozenges Sugar Free

6. Ricola Lemon Mint Swiss Herb Lozenges Sugar Free

7. 龍角散 Ryugakusan Throat Cdy Citrus

8. 龍角散草本潤無糖喉片(蜂蜜檸檬味)

9. 金嗓子喉寶（無蔗糖）都樂含片糖果

過量服用含糖「無藥性」喉糖有害健康

屈臣氏註冊藥劑師潘朗軒早前接受TOPick訪問，提醒喉糖中的藥性成分都有不同的適用年齡和用量限制，使用前應先留意產品說明。就算是「無藥性」的喉糖，過量服用亦有機會出現不良反應：

如果過量服用含山梨糖醇或木糖醇的喉糖，就有機會導致腸胃脹氣和肚瀉。對於糖尿病患者，大量服用含糖份的喉糖亦有機會影響血糖控制。

尤其是小童、長期病患、正在服用藥物的人士、懷孕或者授乳期女士，如不幸出現咳嗽，在使用喉糖前都建議先諮詢藥劑師意見，選購最合適的喉糖。

同場加映：5大喉糖種類

潘朗軒在訪問中詳細介紹了市面上常見有5大種類的喉糖：

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在以上種類喉糖中，「無藥性」喉糖和消毒殺菌喉糖，一般用於舒緩較輕微的喉嚨痕癢、乾涸和疼痛；消炎鎮痛喉糖則較常用來舒緩較嚴重的喉嚨發炎和疼痛。在一般情況下，大部分喉糖都能減少喉嚨因受到刺激而產生的不適，對於一些上呼吸道感染引起的急性咳嗽，喉糖或有助舒緩喉嚨敏感，從而減少咳嗽。對於伴隨痰的咳嗽，則可以選擇含有化痰成分的喉糖，幫助清除痰液，減少因為受痰液刺激所引起的咳嗽。

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小心1類型喉糖恐加劇咳嗽

不過，一些含其他成分的喉糖，例如中藥或草本等，由於藥性和特質各有不同，未必適合任何體質或病患使用，使用不當更有機會令咳嗽變得更嚴重。潘朗軒提醒，特別需注意含有「薄荷(Menthol)」成分的喉糖：

有研究發現，薄荷或能降低呼吸道的敏感度，減少因吸入空氣中刺激物而引起的咳嗽。但是另一方面，薄荷對於部分人來說亦有可能是一種刺激物，或會誘發氣管敏感，加劇咳嗽的情況。

潘朗軒指出，遇到咳嗽需要先了解成因，才能選擇對應的喉糖。對於一般成年人，一些上呼吸道感染引起的急性咳嗽，如果伴隨喉嚨乾涸，可選擇能滋潤喉嚨的喉糖；如果是伴隨有痰的話，選擇含有化痰成份(如溴己新 Bromhexine、氨溴索 Ambroxol)的喉糖則能幫助除痰，減少因為受痰刺激而引起的咳嗽。

但咳嗽成因有很多，除了一些上呼吸道感染，慢性支氣管炎、哮喘、胃酸倒流、心臟衰竭等問題亦可以引起咳嗽，而這些問題必須通過適當的治療方式來處理，因此食喉糖不一定能止咳。

同場加映：《LDK》推介15款A級高效喉糖

日本家品雜誌《LDK》曾比較市面28款喉糖，其中24款屬有糖，另外4款不含糖，比較項目就包括味道、潤喉、口味及抵買程度。4大項目具體比較內容及28款喉糖表現如下：

味道： 甜酸或苦味的綜合味道，過甜或帶澀味都會減分。

甜酸或苦味的綜合味道，過甜或帶澀味都會減分。 潤喉： 為喉嚨及鼻腔帶來的清爽感，同時包括潤喉表現。

為喉嚨及鼻腔帶來的清爽感，同時包括潤喉表現。 口味： 比較喉糖是否帶有聲稱的風味，如蜂蜜、生薑或薄荷等。

比較喉糖是否帶有聲稱的風味，如蜂蜜、生薑或薄荷等。 抵買：包括平均每粒價格，以及是否適合較頻密食用等。

綜觀28款喉糖的潤喉表現，總共有13款含有糖分的喉糖獲得總評A級，而無糖喉糖共有2款獲得總評A級及以上。

15款A級喉糖名單如下：

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同場加映：藥劑師教正確服用貼士

屈臣氏註冊藥劑師黃楚瑩（Nicole）曾接受訪問時指出，喉糖大致可分為具藥性及非藥性兩類。部分具藥性喉糖內含非類固醇消炎止痛成分，具止痛及消炎功效，可舒緩飛滋及牙肉腫痛等問題，適合喉嚨痛情況較嚴重人士服用。

而非藥性喉糖含草本、蜜糖丶或檸檬等天然成分，適合喉嚨痛程度較輕人士服用，可暫作舒緩喉嚨痛之用。

注意事項：

按照產品建議劑量服食，具藥性喉糖每日上限為8-12粒。

在服食帶藥性的喉糖後，如有麻痺感覺，十五分鐘內應盡量避免飲用熱飲或進食熱食，避免灼傷口腔。

糖尿病患者亦可適當選擇無糖配方喉糖。

如有其他附帶健康問題，如腎功能不佳病患者，應諮詢醫生或藥劑師意見。

資料來源：消委會

*資料源自本港消委會第513期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

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