消委會喉糖｜30款喉糖無藥性難紓緩喉嚨痛　消委會評測11款屬藥用喉糖

▲ 30款喉糖無藥性難紓緩喉嚨痛，消委會評測11款屬藥用喉糖。

【消委會喉糖／喉糖推介／流感／喉嚨痛】正值流感高峰期，不少人出現喉嚨痛的症狀，都會選擇服用喉糖舒緩不適。消委會曾檢視市面上41款喉糖，其中11款含中西藥成分，建議消費者慎服。

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消委會喉糖｜11款藥用喉糖

消委會曾檢視市面上41款喉糖，包括得果定、使立消及龍角散等常見品牌。結果發現，有10款屬於註冊西藥，1款為註冊中成藥，餘下30款喉糖不含藥性，屬一般糖果食品。

11款藥用喉糖名單如下：

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消委會喉糖｜過量服用有機會出現舌頭或口腔痛

消委會綜合藥劑師崔俊明及耳鼻喉專科醫生黃德彰的資料和意見，喉糖樣本中的主要有效成分可粗略分為消毒殺菌、止痛和抗過敏三類。在該次檢測中，9款含治療口腔或喉嚨感染的消毒殺菌成分，包括季銨化合物、2,4-二氯苄醇及戊間甲酚。

當中有1款每粒含0.25毫克地喹氯銨的樣本，沒有列明每日服用上限，參考英國一些含有該成分的藥物標籤例子，服用劑量為每日最多2毫克，即每日最多只可服用該樣本8粒，若消費者過量服用，有機會出現舌頭或口腔痛；有專家認為6歲甚或10歲以下的兒童不應服用地喹氯銨。

消委會喉糖｜成份或影響中樞神經令呼吸困難

此外，4款同時標示含有2,4-二氯苄醇及戊間甲酚，能舒緩口腔和咽喉症狀。過量服用2,4-二氯苄醇有機會引致胃部不適及刺激中樞神經，而過量服用戊間甲酚則有機會出現面腫及呼吸困難。

消委會喉糖｜孕婦及哺乳期婦女忌食

除了消毒殺菌的作用，某些註冊為西藥的喉糖亦有止痛或抗過敏的功能。樣本中有4款含止痛成分，當中1款含有鹽酸氨溴索，有局部麻醉及消炎作用，同時具有化痰功效，不過，這成分可經母乳傳給嬰兒，哺乳期婦女要避免服用。

另有1款喉糖含有鹽酸苄達明的樣本，為非類固醇消炎藥物，服用後可能會引致口腔灼熱或刺痛、噁心和嘔吐、頭暈及頭痛等副作用，若對非類固醇消炎藥有過敏反應的人士，服用後可引致皮疹或喉嚨潰瘍，消費者在購買前應先諮詢藥劑師或其他醫護人員。

消委會喉糖推介｜9款零糖或低糖喉糖

消委會還檢視了該41款喉糖的標籤資料，包括成分、聲稱、糖或甜味劑含量以及建議服用劑量，結果發現22款樣本含有糖分，每粒喉糖的糖含量由0.02克至3.8克不等。

根據世界衞生組織及聯合國糧食及農業組織建議，游離糖的攝入量應少於每日能量攝入量的10%，以每日攝入2,000千卡能量計算，游離糖的每日攝入量應少於50克。消委會指出，經常大量進食容易導致蛀牙及肥胖等健康問題，而41款喉糖中，有9款為零糖或低糖，消費者可以參考。

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同場加映：《LDK》推介15款A級高效喉糖

日本家品雜誌《LDK》曾比較市面28款喉糖，其中24款屬有糖，另外4款不含糖，比較項目就包括味道、潤喉、口味及抵買程度。4大項目具體比較內容及28款喉糖表現如下：

味道： 甜酸或苦味的綜合味道，過甜或帶澀味都會減分。

甜酸或苦味的綜合味道，過甜或帶澀味都會減分。 潤喉： 為喉嚨及鼻腔帶來的清爽感，同時包括潤喉表現。

為喉嚨及鼻腔帶來的清爽感，同時包括潤喉表現。 口味： 比較喉糖是否帶有聲稱的風味，如蜂蜜、生薑或薄荷等。

比較喉糖是否帶有聲稱的風味，如蜂蜜、生薑或薄荷等。 抵買：包括平均每粒價格，以及是否適合較頻密食用等。

綜觀28款喉糖的潤喉表現，總共有13款含有糖分的喉糖獲得總評A級，而無糖喉糖共有2款獲得總評A級及以上。

15款A級喉糖名單如下：

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同場加映：藥劑師教正確服用貼士

屈臣氏註冊藥劑師黃楚瑩（Nicole）曾接受訪問時指出，喉糖可大致分為具藥性及非藥性兩類。部分具藥性喉糖內含非類固醇消炎止痛成分，具止痛及消炎功效，可舒緩飛滋及牙肉腫痛等問題，適合喉嚨痛情況較嚴重人士服用。

而非藥性喉糖含草本、蜜糖丶或檸檬等天然成分，適合喉嚨痛程度較輕人士服用，可暫作舒緩喉嚨痛之用。

注意事項：

按照產品建議劑量服食，具藥性喉糖每日上限為8-12粒。

在服食帶藥性的喉糖後，如有麻痺感覺，十五分鐘內應盡量避免飲用熱飲或進食熱食，避免灼傷口腔。

糖尿病患者亦可適當選擇無糖配方喉糖。

如有其他附帶健康問題，如腎功能不佳病患者，應諮詢醫生或藥劑師意見。

資料來源：消委會

*資料源自本港消委會第513期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

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