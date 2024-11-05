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親子旅遊｜旅行搭飛機勿做3件事　空姐公開可怕後果：隨時損失慘重

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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空姐提醒搭飛機勿做3件事。

【旅行/飛機/親子遊】一家大細去旅行固然興奮，但搭飛機時也有不少注意事項，近日有空中服務員呼籲乘客在機上避免做3件事，其中之一便是降落時更換SIM卡，隨時會造成其他乘客及空服人員的困擾，到底背後原因為何？

最新影片：

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校長專訪︱百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學校長：重視學生品德培育

親子旅遊｜搭飛機避免做3件事

有空中服務員在社交平台「Threads」分享，提醒乘客搭飛機時避免做3件事：

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樓主解釋，上述提及的物品如果掉在地上，「會消失在飛機上無盡的黑洞裡」，空中服務員有機會要拿著電筒，趴在地上尋找失物。

親子旅遊｜網民分享尷尬經歷

帖文一出引起熱議，不少網民紛紛留言分享尷尬經歷，「我就是有一次拿下耳機吃飯，然後整盤進入推車裡，下飛機後，全部只剩下我跟一群空姐，她們又是拆椅子又是翻餐車」，「我之前就是掉一個AirPod找都找不到，還麻煩一群空姐四周尋找，有夠丟臉的」、「有次我坐商務艙，躺平時護照掉到椅子縫隙裡，下了飛機發現護照沒了衝回去」。

點擊下圖看更多網民留言：

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