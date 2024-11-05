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家居意外｜家中煤氣爆炸好好先生全身9成燒傷　折返救妻後不治兒子泣訴：不敢告訴媽媽

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【煤氣／爆炸／燒傷／家居意外】河南一對夫妻廚房煮早餐時煤氣突然爆炸，丈夫逃出廚房後卻忍痛折返救妻，而兩人送院後證實嚴重燒傷，其中丈夫燒傷達9成搶救後不治，妻子目前情況危殆。兒子泣訴不敢告訴母親死訊，而家中儲蓄已用盡，後續醫藥費仍不知如何是好。

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綜合內媒及《遼沈晚報》報道，河南洛陽一對夫妻10月10日早上於廚房煮早餐時，開火時媒氣突然爆炸，房內瞬間湧起沖天大火，門窗、玻璃隨即爆裂成碎片，窗框也扭曲變形。據閉路電視影片所見，丈夫慌忙逃出後痛得在地上爬行、全身衣服已燒熔，不過回頭望見妻子還在裡面時，又忍痛起身折返扶起妻子，更為妻子徒手拍熄身上的火。

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夫妻之後被送往醫院緊急搶救，無奈丈夫傷勢嚴重，於近日不幸離世，而妻子則仍在搶救中。兩人一對兒女頓失所依，最小的妹妹本身正在讀書，如今已休學照顧媽媽。

而剛剛大學畢業工作一年的兒子泣指，當時爆炸來得太快太突然，父母都來不及反應，坦言母親目前情況嚴重，不敢讓她知道父親已去世：「爸爸燒傷92%，媽媽是69%，前前後後治療花了應該有30多萬（人民幣，下同，約32.8萬港元）了，家裡錢都花完了，然後我們村裡也捐了一些錢，但是現在醫藥費還欠著，醫生說我們得準備70多萬元（約76.5萬港元），不知怎麼辦。」

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相關內容：家居意外丨廚房煤氣爆炸好媽媽全身6成半燒傷命危 丈夫悲痛：她那麼痛還穩抱孩子

家居意外｜真摯感情感動全網

影片一出，不少網民都大受感動，指丈夫在傷勢如此嚴重時，仍用盡最後力氣去救妻子，那份愛實在深厚；有網民對慘事深表同情，希望妻子及孩子之後可以堅強生活。

家居意外｜燒傷處理6步驟

據本港醫療輔助隊資料指萬一不幸遇到燒傷或燙傷，切勿弄破水泡、切勿在傷處塗上任何化學藥物、切勿冰敷傷處、切勿將黏附傷處的焦衣碎塊撕走，以及切勿面向傷處咳嗽或說話。同時，亦有以下6大處理方法︰

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資料來源：遼沈晚報醫療輔助隊

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