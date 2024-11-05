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親子遊︱陳貝兒攜母遊敦煌大漠星空下談天：人生無常愛要及時

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

貝兒在9天旅程中，和媽咪不停換裝，着古裝及民族服留下難忘回憶。

【陳貝兒/敦煌/親子遊】藝人陳貝兒與尊貴旅行團專家「尊賞假期」合作，推出《貝兒遊世界》旅遊系列，頭炮前往絲綢之路的甘肅敦煌之旅，並於十月中出發，貝兒首次挑戰隨團百人同遊新體驗，加上難得和媽媽一齊旅行，特別感動難忘。

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由旅遊節目《嫁到這世界邊端》，到近期熱播的《無窮之路》，陳貝兒近年走遍世界各國拍攝，紀錄不同風土人情，歷史面貌。「過去幾年一直不停飛，今次是第一次這麽大規模，我們百多人一齊包機、浩浩蕩蕩出發，未試過百多人同行，半玩半拍攝，旅程真的很熱鬧滿足。」

陳貝兒感受最深刻，要數同行團友中，有一組55周年同學會參加旅行慶祝，「想像一下，一群朋友已經相識超過半個世紀，累積了很多回憶，他們之間傾偈、玩也温馨很有默契。有一對夫妻是很Sweet，已經七十幾歲，全程都會拖住手行，他們已經結婚四十年，兩公婆依然很甜蜜，睇到我很感動，希望將來我老了，也會搵到一個心靈伴侶，繼續去玩。」

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陳貝兒在九天旅程中經歷尊貴獨特體驗，於大漠夜觀星空，營地圍住篝火跳舞、欣賞中國傳統打鐵花及煙火表演，又騎駱駝暢遊鳴沙山、月牙泉，穿上古裝西出陽關，貝兒第一次經過河西走廊，在敦煌莫高窟更有奇遇。「真是很奇妙的緣分，在莫高窟入面竟然重遇一位我認識多年的高僧師傅（佛光山住持 心保和尚），他帶了我和媽咪參觀絕少對外開放的158號洞窟，這個洞窟入面是一尊巨型卧佛，我在入面參拜誦經，真的感受到十分奇妙的緣分，才會令我去到這個洞窟。」第158號洞窟是敦煌莫高窟最具有代表性的洞窟之一，估計已有1,200年歷史，內裡的臥佛身長達15.6米，佛像雙眼半閉，微含笑意，表現了釋迦牟尼涅槃時的情景，而洞窟更繪有大大小小的菩薩及羅漢像。

陳貝兒此行難得寓工作於娛樂，和陳媽媽結伴旅行，貝兒笑言趁機報答媽媽辛勞，「我不在港時，事無大小都靠媽咪，咁大個女也要媽咪照顧。今次出Trip旅行，終於有機會全程由我照顧媽咪，很開心有這樣的 WE TIME。」貝兒透露曾和媽咪去過台灣、曼谷。首次兩母女踏足沙漠、在星空下談天，「酒泉有一個金塔胡楊景區，秋天的胡楊木樹葉全部變了金黃色，背景很靚很優美，媽咪非常開心，我們影了很多相，令我深深感受到無論做什麼事也好，對身邊人的愛，對媽咪、爹地，對屋企人的愛，都要愛得及時，因為時間有限，人生無常，要及時行樂，把握每一個時光，把握每一個相遇。」

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專業旅運集團主席兼執行董事高偉明先生表示，很榮幸和陳貝兒合作，盛讚她「擁有非一般普通人可去到地方的外遊經驗，流利的兩文三語，敢冒險、性格穩重又和藹可親，與我們尊賞假期的『尊貴、專享，超越您所想』理念相當接近。」此次邀得陳貝兒合作「貝兒遊世界」系列，首團甘肅之旅已完滿出發，之後將會再有更多非凡旅程，陸續開啟。

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