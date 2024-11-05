網絡熱話｜內地女遊港住酒店半夜枕頭底驚現針頭　慘被拮傷惹HIV恐慌酒店事後咁回應

▲ 一名內地女子入住荃灣的酒店後，半夜在枕頭底發現枕頭。

【酒店/針頭/愛滋病/HIV】近日一名內地女子遊港入住位於荃灣一間酒店，不料半夜睡覺時竟在枕頭底發現針頭，更慘被刺傷手指，擔憂染HIV，事後酒店回應惹議.

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事主在社交平台小紅書上發文分享，透露自己是次來港準備到迪士尼樂園遊玩，於是預訂了一間位於荃灣的酒店。入住當晚，她在半夜2時多準備睡覺並關上手機，閉上眼睛約10分鐘後翻身，結果半夢半醒間竟在枕頭底摸到一支針，甚至當下摸索物件形狀時不慎被刺傷，所幸並不嚴重，只是「扎破了一點皮沒出血」。

▲ 事主半夜2時多睡覺時在枕頭底摸到一支針。（小紅書圖片）

▲ 針的外型與檢測血糖用的一次性採血針相似。（小紅書圖片）

從照片可見，事主在枕頭底發現的針表面由矽膠包覆，僅露出針尖，外型與檢測血糖用的一次性採血針頗為相似，不知是何人遺下，亦不清楚有否使用過。

她之後打電話向酒店大堂經理反映問題，但就不滿對方態度敷衍：「完全是事不關己一樣，還陰陽怪氣問需不需要報警叫救護車.....還一直說不知道針是不是我自己帶過來的」，而酒店亦拒絕退還房費，最後以2份免費早餐作為賠償了事。事主表示，自己直到半夜3點半都無法入睡、「一直焦慮」，認為事件對自己影響甚大，「不僅耽誤了明天的行程還讓人特別害怕」，並呼籲到香港遊玩的網民不要入住該酒店。

貼文發布後引起網民關注，不少人認為針頭來路不明，擔心有可能殘留愛滋病（HIV）病毒，建議事主盡快到醫院接受檢查及打針，以阻斷病毒傳播，「如果真的只是沒用過或是血糖的還好，如果是不好的人放的HIV或別的什麼傳染病真的很嚇人」、「你不知道誰用過的針，會不會有什麼問題的，也要去檢查一下」。

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愛滋病｜目前未有藥物根治愛滋病

根據「關懷愛滋AIDS Concern」資料顯示，愛滋病（AIDS）為「後天免疫力缺乏症」，由「人類免疫力缺乏病毒」（HIV, Human Immunodeficiency Virus）引發。HIV不能直接引起病症，但病毒進入人體後便侵襲人體免疫系統內的「T4細胞」（白血球細胞和巨噬細胞），使免疫系統和自行修補傷患的能力減弱。這時，一些對未受感染人士沒有威脅的疾病如肺囊蟲肺炎等便能乘虛而入，使感染者發病轉為愛滋病病人。現時雖然仍未有藥物能根治愛滋病病毒，但本港採用的療法，已大大將感染者壽命延長。

愛滋病病毒存在於感染者各種體液內，包括精液、血液、陰道分泌及前列腺分泌，感染者可通過此等體液的接觸把愛滋病病毒傳染給他人。而存於口水、汗水、淚水和尿液內的病毒數量極低，並不足以構成感染。由於愛滋病病毒感染者的外表可與一般人無異，故只有透過愛滋病抗體測試才能確定是否已受感染。

一旦不幸感染愛滋病毒，感染者可能會出現以下徵狀︰

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直至目前為止，醫學界仍未有完全治癒愛滋病的方法，但已經有很多治療方式，降低血液中的病毒含量，從而延慢愛滋病形成及其他細菌的侵襲，改善感染者的健康及生活質素。而本港有提供 「雞尾酒治療法」，這種治療法能有效地抑制身體內的愛滋病病毒，作用是抑制病毒攻擊免疫系統，現時只要跟從醫生的指示，大部分愛滋病病毒感染者可以在服藥後3至6個月內成功控制體內病毒，把身體的愛滋病病毒抑制至不可檢測水平。「雞尾酒治療法」能成功抑制病毒從而避免病毒攻擊免疫系統。只要免疫能力良好，感染者便不會得到「機會性感染」。

感染愛滋病3大成因

在透過血液感染的傳染病中，以愛滋病最為危險。據本港衞生署資料顯示，愛滋病是由於免疫系統因受到愛滋病毒感染後，而逐漸衰弱所引發出的多種疾病。成因包括：

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愛滋病病毒帶菌者可能毫無病徵，外表與常人無異。患者感染愛滋病病毒後，潛伏期可達10至15年。經過長時間後，患者的免疫系統會受到嚴重的破壞，逐漸失去抵抗嚴重疾病的能力。病者會患上較罕見的肺炎及皮膚癌等「機會性感染」，最終會導致患者死亡。

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