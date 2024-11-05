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塔門露營｜塔門驚現墳墓旁露營奇景　網民笑稱真正「陰涼位」

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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塔門驚現墓旁露營奇景，網民笑稱真正「陰涼位」：共享陰間。

【塔門 / 露營 / 露營】塔門以優美的山海景緻而著名，是不少露營客心中優質的營地之選。

近日，有人在Facebook「香港人露營分享谷」群組上傳圖片，指有人在塔門墳墓後扎帳篷露營，並稱此為「塔門.奇景」，網民笑稱：萬聖節首選。

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塔門露營｜墳墓後驚現2頂帳篷

據圖片可見，位於塔門一處山頭有兩座墳墓，墳墓後搭有兩個露營帳篷，帳篷之間以繩索連接，並覆上遮陽棚，通常是作乘涼賞景之用，目測帳篷距墳墓僅有數米之隔，樓主表示：「塔門.奇景呀！呢種露營真係刺激」。

塔門露營｜網民：萬聖節首選

圖片引起網民討論，笑稱於墳地露營是「萬聖節首選」、「陰涼位」、「共享陰間」、「新居入伙」、「非物理性冷氣」、「霸返個靚位先」、「左鄰右舍」，但也有人表示應該「尊重個人事物」 。

部分網民猜測可能並非是露營客在此安營，「可能係親人呢」、「可能大家係一家人呢」、「葬送的守墓人」、「佢地自己祖先」。

塔門露營｜選擇營地須知

露營愛好者須留意，雖然塔門是深受歡迎營地之選，但其并非官方營地，計劃露營時可事先查詢官方營地

根據《郊野公園及特別地區規例》，除按照總監所批給的許可證的規定或在指定露營地點內，任何人不得在郊野公園或特別地區內露營或建立帳幕或臨時遮蔽處。

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