美國大選2024︱賀錦麗背景揭秘出身高學歷家庭 49歲遇真愛女強人成兩孩繼母

▲ 賀錦麗成為兩個孩子的繼母，她與繼子女相處融洽。

【美國大選2024/賀錦麗/特朗普】美國大選香港時間明天（周三）知道結果，現年60歲的賀錦麗（Kamala Harris）是2024年美國總統選舉的民主黨候選人，與共和黨的候選人特朗普（Donald Trump）對撼。

賀錦麗出身高學歷家庭，其母是一位研究員，亦是民權運動人士。，而爸爸是牙買加經濟學家。賀錦麗亦畢業於知名學府，是法律界出身，於49歲時嫁給任律師的丈夫任德龍，成為他一對子女的繼母。

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美國大選2024︱賀錦麗是美國史上第一位女副總統

賀錦麗代替早前退選的現任總統拜登（Joe Biden）上陣。與明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）搭檔參選，賀錦麗有多個「第一」的頭銜，是美國史上第一位女副總統，也是第一位亞非裔美國人女副總統。她畢業於有「非裔哈佛」之稱的霍華德大學及加州大學三藩市法學院，做過三藩市檢查官和加州檢察總長。2016年，賀錦麗當選參議員。她主張更嚴格的槍械管制、支持夢想法案、聯邦大麻合法化、醫療保健及稅制改革。她因在參議院聽證會上，對特朗普府官員提出尖銳質疑而獲得全國關注。

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美國大選2024︱賀錦麗從小在單親家庭成長

綜合外媒報道，賀錦麗於1964年出生於美國加州，她是移民後代，父親是牙買加裔人，母親則是南印度泰米爾人，父母早在她小時候離異，她與母親Shyamala Harris和妹妹Maya Harris居於加州。她的中文名「賀錦麗」與三藩市市府婦女委員蘇榮麗有關，由蘇榮麗已故的華人僑領父親蘇錫芬為她取名。賀錦麗是一位重視家庭的女強人，她在49歲時遇上真命天子，並甘願成為兩個孩子的繼母。

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美國大選2024︱賀錦麗成子女的繼母

賀錦麗與同齡律師任德龍（Douglas Emhoff）拍拖一年後結婚，猶太裔的任德龍當時是一間律師事務所的合夥人。二人於2013年在朋友介紹下相識。賀錦麗曾透露丈夫的追求攻勢︰

我們首次約會後的第二天早上，Douglas電郵給我，列出未來數月有空約會的日子。他說：『我想看看，我們是否可以在一起』。

任德龍與前妻育有一對子女，賀錦麗婚後即成為兩個成年子女的繼母。繼子女不喜歡稱賀錦麗為繼母，因此暱稱她為「Momala」，由媽媽「Mom」加上賀錦麗的英文名「Kamala」所組成 。她亦在facebook公開家庭生活，曾上載與丈夫、繼子女Ella和Cole的溫馨合照，寫道︰

祝我們才華橫溢的兒子Cole生日快樂！我每天都為當你們的『Momala 』感到自豪。

賀錦麗曾指即使自己在事業上有不少職銜，副總統的頭銜亦舉足輕重，可是「Momala」永遠是她重視的稱呼。而在早前的父親節，她亦發文祝丈夫父親節快樂︰

我的丈夫、最好的朋友、最大的支持者，你是Ella和Cole的出色父親，我們很幸運能有你在我們的生活中。

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