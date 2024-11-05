機票優惠︱HK Express日本跨年機票沖繩$198起　東京/大阪/福岡/名古屋來回連稅唔使$2000

▲ HK Express突發推出日本跨年機票沖繩$198起，東京/大阪/福岡/名古屋來回連稅唔使$2000！

【日本機票優惠/HK Express/香港快運/平機票】聖誕跨年旺季向來機票貴，現在都有機票優惠！HK Express（香港快運）突發推出多條日本航線優惠，東京、大阪、福岡、名古屋和沖繩都有，最平沖繩每程低至$198起，來回連稅只需$1091起！

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現時於HK Express官網有多條日本航線的跨年期優惠，當中沖繩輕便飛每程低至$198起，來回連稅$1,091起，而包20KG寄艙行李的隨心飛則來回連稅$1,591起。

至於福岡、名古屋輕便飛每程分別為$448起及$498起，而東京及大阪輕便飛每程均為$538起，來回連稅$1,910起，包20KG寄艙行李的隨心飛則連稅$2,510起。

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機票優惠︱HK Express跨年機票優惠詳情

東京：

去程 2024年12月31日 回程 2025年1月7日

大阪：

去程 2024年12月27、28、29、30、31日 回程 2025年1月29日前

福岡：

去程 2024年12月30、31日 回程 2025年1月6、7、8、9、10、11日

名古屋：

去程 2024年12月28、29、30日 回程 2025年1月6、7、8、9、10日

沖繩：

去程 2024年12月29、30、31日 回程 2025年1月3、6至29日

HK Express行李政策

輕便飛：包一件隨身物品

經濟飛：包一件隨身物品+一件登機行李

隨心飛：包一件隨身物品+一件20kg託運行李

無憂飛：包一件隨身物品+一件登機行李+一件32kg託運行李

訂購網站：HK Express

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