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紅斑狼瘡｜滬網紅安樂死被斥不孝　阿兹海默父憶當年1句話成母女心結永遠解不開

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 3 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【紅斑狼瘡／安樂死／不死癌症】43歲上海網紅沙白上月公開遠赴瑞士安樂死的計劃後，其言行在網絡上掀起軒然大波，不少網民狠批她不孝，甚至惡意中傷她，矛頭直指她譁眾取寵。其死訊一直存疑，其78歲阿兹海默父首度開腔，證實愛女已經「安詳離世」。

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紅斑狼瘡｜安樂死掀起軒然大波　父親確認死訊

據鳳凰網報道，上海一名43歲網紅沙白（真名鄭豐）因為患「不死癌症」，終於決定在年邁父親的陪同下，遠赴瑞士在10月24日下午進行安樂死。坊間對於沙白的死一直眾說紛紜，有指她假死並已回國，亦有網民狠批她不孝。10月30日，沙白父親回到上海接受媒體訪問時，證實女兒的死訊。

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對於女兒的安樂死的決定受到大眾的批評，他首度開腔表示尊重女兒的選擇，但坦言「不接受也得接受」，亦道出自己當時陪同女兒面對死亡的原因：

當時她跟我說(去瑞士)，已經是沒有辦法了，如果我不陪她去，她自己也要去。我陪她的話，路上稍微好受一點。

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紅斑狼瘡｜病重被母親嫌麻煩　一句話成心中刺

沙白父親受訪時形容女兒從小性格倔強，指「她認定的事情要做，你沒辦法改變她」，亦表示理解女兒患病的辛酸和痛苦。沙白曾經在其中一條倒數短片中，提及母親在她病重時，因為她全身水腫，經常需要出入醫院求醫而嫌她麻煩，而當時只有父親願意每星期三次到醫院接剛洗完腎的她回家。

當時母親曾口出狂言傷透她的心，讓她一直耿耿於懷。於是，沙白臨終前決定做基因檢測，發現紅斑狼瘡症是遺傳自母親，更為此向母親攤牌。然而得到的回覆卻讓她非常生氣，她指母親否認是自己基因出問題，反而推卸責任到丈夫身上，導致母女之間的芥蒂更深，讓沙白對母親含恨離世。

沙白父親對此表示，妻子對於女兒離世亦受到沉重打擊，母女永遠解不開的心結成為兩人之間的遺憾。沙白父親指，其實妻子早年身體不好，曾患心臟病和肝炎，故此照顧女兒的責任就主力由父親擔起，但背地裡母親對沙白的儘管仍很在意。

我們兩個只有她一個小孩，鈔票放著幹嘛呢？能夠給小孩就給小孩了。

紅斑狼瘡｜死者已矣　父親懇求終止輿論

沙白安樂死的決定在社會上掀起軒然大波，面對這些負面聲音，沙白父親懇求網民不要再輿論，「讓我們過過平靜的生活」，表示死者已矣，再作評論或「二次傷害」亦無意思。他直言只想與妻子安享晚年，他患有中度阿茲海默症，而妻子患有鼻咽癌（沙白曾在影片中提及），兩人對於人生已經沒有甚麼嚮往，亦不想麻煩身邊人照顧自己。

她媽媽不上網，（不然）看到網上這些肯定要氣得嘔血。我也一看了之，甚麼也不理睬。網路上面瞎說的人很多，沒人阻止。他們不想想，我們已經經歷了一場痛苦了，再來傷害我們有甚麼意義嗎？

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紅斑狼瘡｜身邊親友為沙白平反　批網民輿論扭曲事實

沙白父親在訪問中奉勸年輕人：一定要愛惜生命，生命比甚麼都重要。報道中亦追訪不少沙白身邊的朋友和同事，還原沙白的真實性格和面貌。他們皆表示對於網上的流言蜚語表示心寒又無奈，他們對於沙白的印象是很樂觀、狀態極佳的人，幾乎沒有人看出她是個病人。有沙白的病友表示，早年已聽過沙白談起有意安樂死的計劃，深深明白到沙白去意已決，即使多次向她表示自己「難以接受」，仍無法打動沙白繼續生存。沙白臨終前最後一次洗腎，有特意找她向她告別。

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