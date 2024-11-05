  • 28°C
香港時間：2024115日 (二) 13:47

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打風預測｜料乾燥季候風致銀杏減弱　周末至下周初風勢頗大跌至21度

社會

發布時間： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

(資料圖片)

熱帶氣旋銀杏會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋海峽一帶，隨後較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部，預料受乾燥的東北季候風影響，銀杏會有所減弱。但在東北季候風及銀杏的共同影響下，周末期間至下周初華南沿岸海域風勢頗大。

點擊圖片放大

在今日（5日）正午12時，颱風銀杏集結在馬尼拉之東北偏東約670公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

天文台預測，本周五（8日）銀杏強度最大，將升格為強颱風，中心附近最高持續風速每小時達155公里。當周六（9日）闖入香港800公里警戒範圍時，已減弱為颱風，其中心附近最高持續風速每小時仍達145公里。到周日（10日）銀杏雖然接近本港400公里範圍，但已進一步減弱為強烈熱帶風暴。

另外，乾燥的東北季候風會在未來數日影響廣東沿岸，該區普遍晴朗及乾燥，早上稍涼。天文台預料季候風會在下周初持續影響華南。

本港今日下午部分時間有陽光，今晚大致多雲，有一兩陣微雨。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。

展望未來兩三日大致天晴及乾燥，早上稍涼。接近周末市區最低氣溫在21度左右。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

南中國海 馬尼拉 香港 天文台 颱風

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

One Direction前成員丨31歲Liam Payne酒店墮樓亡　遺體防腐48小時今運抵英國由父親帶回家
One Direction前成員丨31歲Liam Payne酒店墮樓亡　遺體防腐48小時今運抵英國由父親帶回家
移民加拿大港男｜港男移民加拿大超後悔　列5大缺點：洗濕咗個頭返唔到轉頭！
移民加拿大港男｜港男移民加拿大超後悔　列5大缺點：洗濕咗個頭返唔到轉頭！
脂肪肝｜醫生1年激減44磅逆轉脂肪肝　公開自救餐單飲咖啡必配1食物
脂肪肝｜醫生1年激減44磅逆轉脂肪肝　公開自救餐單飲咖啡必配1食物
急症室最長等候時間（11月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月05日 時間12:05）
逆齡靚媽｜45歲小雪三度結婚苦盡甘來　餅印大女1原因讀法律生日送禮氹媽媽
逆齡靚媽｜45歲小雪三度結婚苦盡甘來　餅印大女1原因讀法律生日送禮氹媽媽