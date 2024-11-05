打風預測｜料乾燥季候風致銀杏減弱　周末至下周初風勢頗大跌至21度

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熱帶氣旋銀杏會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋海峽一帶，隨後較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部，預料受乾燥的東北季候風影響，銀杏會有所減弱。但在東北季候風及銀杏的共同影響下，周末期間至下周初華南沿岸海域風勢頗大。

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在今日（5日）正午12時，颱風銀杏集結在馬尼拉之東北偏東約670公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

天文台預測，本周五（8日）銀杏強度最大，將升格為強颱風，中心附近最高持續風速每小時達155公里。當周六（9日）闖入香港800公里警戒範圍時，已減弱為颱風，其中心附近最高持續風速每小時仍達145公里。到周日（10日）銀杏雖然接近本港400公里範圍，但已進一步減弱為強烈熱帶風暴。

另外，乾燥的東北季候風會在未來數日影響廣東沿岸，該區普遍晴朗及乾燥，早上稍涼。天文台預料季候風會在下周初持續影響華南。

本港今日下午部分時間有陽光，今晚大致多雲，有一兩陣微雨。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。

展望未來兩三日大致天晴及乾燥，早上稍涼。接近周末市區最低氣溫在21度左右。

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