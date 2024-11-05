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楳圖一雄逝世丨楳圖一雄不敵癌魔終年88歲　《漂流教室》成經典獲封恐怖漫畫天王

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發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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「恐怖漫畫天王」楳圖一雄逝世。

楳圖一雄逝世！日本放送協會（NHK）在今日報道，被譽為「恐怖漫畫天王」的日本漫畫家楳圖一雄於上周一（10月28日）不敵癌魔離世，終年88歲。楳圖一雄的喪禮已低調舉行，追思會詳情則於日後再公布。

小學館刊發新聞稿，確認楳圖一雄的死訊，指相關後事已舉行完畢，感謝讀者數十年來的支持，楳圖老師的恐怖創作影響後世巨大，他的藝術價值將永留日本人民心中。

樂壇教父丨傳奇音樂人Quincy Jones逝世享年91歲　捧紅米高積遜成就流行樂經典

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楳圖一雄逝世丨《漂流教室》成經典

出生於和歌山的楳圖一雄，是日本著名的驚悚恐怖漫畫大師。他於18歲時與水谷武子合作漫畫《森之兄妹》出道，1972年憑《漂流教室》大受歡迎成代表作，於1987年翻拍成電影，2002年翻拍成電視劇。

楳圖一雄不少作品都曾被動畫化及翻拍電影，包括《貓目小僧》、《洗禮》等。2014年，他更首次做導演執導自傳式恐怖片《Mother》，由女星藤原紀香的丈夫片岡愛之助演楳圖本人。2023年，楳圖獲得手塚治虫文化賞特別賞。

他憑《漂流教室》等作品於1975年獲得第20屆小學館漫畫獎，2018年獲得法國安古蘭國際漫畫節遺產獎，2019年獲得文化廳長官表彰，2023年獲得第27屆手塚治虫文化獎特別獎。其他名作還有《神之左手•惡魔之右手》、《貓目小僧》、《14歲》等知名作品。

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