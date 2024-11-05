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石硤尾問路黨｜石硤尾途人問路要求用Google Map　好心男幫忙險被搶手機

社會

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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石硤尾途人問路要求用Google Map，好心男幫忙險被搶手機，網民教一招化解。

在外遇途人問路，相信不少人會熱心幫忙指路。近日，有人在Threads發文，指朋友在石硤尾應途人要求用自己手機Google Map為其指路，不料手機險被對方搶走，遂發文提醒大家留意。

「問路黨」現中環 外籍婦被鎅手袋失萬元

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石硤尾問路黨｜熱心指路險被搶手機

據樓主描述，其朋友早前在石硤尾被途人問路，途人提出要求「攞手機出嚟幫手Google Map」，料其友人答應該要求並拿出手機為其搜索目的地，此時「突然一隻手想搶走部手機」，幸好他反應快「捉得住」保住手機不被搶去。樓主發文提醒「大家最近俾人問路，真係要打醒十二分精神」。

石硤尾問路黨｜網民：通街都有CCTV都有問路黨？

文帖引起網民熱議，「通街都有CCTV都有問路黨」、「講咩語言啊？」、「所以今時今日冇必要都唔會想同陌生人接觸... 」，有人分享在中環遇到的類似經歷「我係中環預過，鬼佬黎，我都心感不妙，直接話唔識，冇拎手機岀黎」。

有人分享自己的做法，以避免損失 「唔識我就會答唔識，唔會幫佢Google」、「我用手機繩斜孭響上身」、「每次被問路，我都叫佢拎佢部電話岀嚟開Google Map，或者叫佢自己睇Map，咁都唔識就返屋企吧啦」。

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