英國留學｜英國擬8年來首加大學學費 本地生明年學費增至9535英鎊

▲ 英國擬明年4月增加大學學費，本地生學費增至9535英鎊。（iStock圖片）

【英國留學/英國升學/英國大學/大學學費】英國教育大臣方佩芝（Bridget Phillipson）宣布，大學本地學生學費（tuition fees）將於2025年4月起上調至9,535英鎊（約9.6萬港元），是英國8年來首次調整本地大學生學費。

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英國留學｜英國擬明年4月增加大學學費

方佩芝昨日（11月4日）在國會宣布增加本地大學生學費的計劃。英國本地學生的大學學費自2017/18學年凍結在每年9,250英鎊的水平，明年4月起將增加285英鎊（約2869 港元）至9,535英鎊（約9.6萬港元）。她稱，加學費是本屆政府為解決大學財政危機，不得不作出的「艱難決定」。當地10月有民調顯示，僅9%受訪者支持加學費。

此外，協助大學生應付生活開銷貸款（maintenance loans）上限同步上調3.1%，即每年為提供414英鎊的額外貸款。計劃為期一年。加學費和貸款比率的最高上限根據通脹率釐定，方佩芝其後接受英國天空新聞（Sky News）訪問時表示，未來幾年本地大學生學費會否再隨通脹而每年上調，本屆政府「尚未做出決定」，又說「我們打算在未來幾個月內啟動改革。」

英國留學｜工黨被批背叛學生

英國首相施紀賢（Keir Starmer）2020年競逐工黨黨魁時曾承諾取消本地學生學費，惟2023年收回承諾，其後改成若工黨執政，將為學生制定「更公平的解決方案」。工黨今年7月勝出大選。

如今工黨計劃增加大學學費，保守黨影子教育大臣勞拉·特洛特（Laura Trott）指責工黨背叛了學生，學生將在「最無力負擔」的時候遭受學費上漲之苦；此舉在工黨的「違諾」名單上又添一筆。英國全國學生聯合會（NUS）也批評政府加學費的舉措。不過，代表24所大學的羅素大學集團（The Russell Group）則歡迎有關決定。

工黨政府在早前的財政預算案中宣布大幅加稅，以填補龐大的財政缺口及增加醫療等公共開支，隨後的民調顯示，工黨的支持度三年來首次落後於保守黨。

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英國留學｜料近半英國大學現虧損

工黨貝理雅（Tony Blair）政府1998年首次向本地大學生徵收每年1,000英鎊的學費，2006年增至每年3,000英鎊。2012年，時執政保守黨與自由民主黨聯合政府將學費大幅增加兩倍至每年9,000英鎊、引起社會極大反彈。2017/18學年起，本地大學生學費為維持在每年9,250英鎊。

根據路透社報道，與美國的大學可獲政府大幅資助不同，英國的大學多年來一直依賴國際學生的無上限學費以達至收支平衡。上屆保守黨政府收緊移民政策，包括削減留學生簽證數目，導致海外學生人數大跌，預計今年有近半英國大學出現虧損。

英國留學｜英國約180萬人背負學貸

大學加學費，無疑令需要貸款的學生更吃力，因為畢業後需要償還貸款。英國廣播公司（BBC）曾有報道指出，英國有近180萬人背負至少5萬英鎊（約50.44萬港元）的學生貸款；當局2024年7月公布的數據顯示，逾6.1萬貸款人的須償還額超過10萬英鎊。

而在蘇格蘭，蘇格蘭民族黨（SNP）2008年起引入免學費政策，當地大學生毋須支付學費。

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