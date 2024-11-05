雪糕優惠｜Häagen-Dazs雪糕買一送一　8球自選口味雪糕平均每球$8【附連結】

▲ Häagen-Dazs雪糕買一送一，8球自選口味雪糕平均每球$8。

【Häagen-Dazs/雪糕優惠/靚媽精明眼】Häagen-Dazs雪糕買一送一！Klook今日（5日）推出超抵優惠，8球自選口味雪糕每份只需$61，平均每份$8/球，即睇優惠詳情！

最新影片：

Häagen-Dazs雪糕買一送一

Häagen-Dazs推出限時雪糕優惠，即日起經Klook網站訂購「外賣甜品快樂無限電子券」享有買一送一優惠，每張電子券可換取外賣Mini Happy Forever一客，含8球自選口味雪糕，配以華芙圈及水果，平均每份只需$61。

點擊下圖瀏覽優惠詳情：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Häagen-Dazs雪糕優惠詳情

開售日期：即日起至11月11日發售

適用日期：2024年11月5日至12月5日

【買一送一】Häagen-Dazs™｜外賣甜品快樂無限電子券

8球自選口味雪糕平均每份$8/球｜可分2次兌換

優惠價：只需$122起（平均$61份，原價：$244起）

預訂連結：【Klook網站】

更多優惠報道：

機票優惠︱HK Express日本跨年機票沖繩$198起 東京/大阪/福岡/名古屋來回連稅唔使$2000

雙11優惠｜IKEA雙11大減價低至6折 儲物櫃/梳化/傢俬$49.9起/滿指定金額減$400

雙11優惠｜豐澤雙11掃貨攻略過千產品劈至13折 必買Dyson/AirPods/咖啡機【持續更新】

親子自助餐｜文華東方酒店自助餐買一送一優惠 任食法國生蠔/波士頓龍蝦/每位送大閘蟹

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】