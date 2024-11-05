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雪糕優惠｜Häagen-Dazs雪糕買一送一　8球自選口味雪糕平均每球$8【附連結】

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發布時間： 2 小時前

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Häagen-Dazs雪糕買一送一，8球自選口味雪糕平均每球$8。

【Häagen-Dazs/雪糕優惠/靚媽精明眼】Häagen-Dazs雪糕買一送一！Klook今日（5日）推出超抵優惠，8球自選口味雪糕每份只需$61，平均每份$8/球，即睇優惠詳情！

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Häagen-Dazs雪糕買一送一

Häagen-Dazs推出限時雪糕優惠，即日起經Klook網站訂購「外賣甜品快樂無限電子券」享有買一送一優惠，每張電子券可換取外賣Mini Happy Forever一客，含8球自選口味雪糕，配以華芙圈及水果，平均每份只需$61。

點擊下圖瀏覽優惠詳情：

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Häagen-Dazs雪糕優惠詳情

開售日期：即日起至11月11日發售
適用日期：2024年11月5日至12月5日

【買一送一】Häagen-Dazs™｜外賣甜品快樂無限電子券
8球自選口味雪糕平均每份$8/球｜可分2次兌換
優惠價：只需$122起（平均$61份，原價：$244起）
預訂連結：【Klook網站

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