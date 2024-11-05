抗癌飲食｜48歲兩孩媽媽患3期乳癌　5年存活率僅10%醫生教吃2物不再復發

【乳癌／抗癌／抗癌飲食】飲食恰當可有助抗癌！台灣一名48歲女子患上第3期三陰性乳癌，由於存活期僅10%左右，因此憂心自己無法陪孩子成長。腎臟科醫生見狀教食2物預防乳癌復發，事主至今已3年半未有復發，很快便會渡過危險期。

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腎臟科醫生江守山日前於健康節目「健康好生活」分享上述病例，該名女子患上第3期三陰性乳癌後雖然已完成所有治療，包括切除乳房、化療及電療等，但求醫時仍然一直哭泣，表示治療期間住院醫生首告知她，第3期三陰性乳癌患者年存活率只有約10%，因此非常擔心無法陪伴2個尚就讀中學的孩子長大。

江醫生聞言建議事主完成所有治療後，多食用黃豆及山藥這類含植物雌激素食物，以預防乳癌復發，其中山藥於人體試驗及試管研究中發現，具有抑制三陰性乳癌細胞株、抑制乳癌幹細胞表達。

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抗癌飲食｜山藥5大抗癌營養素

江醫生解釋指，山藥含有5大抗癌營養素：

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抗癌飲食｜山藥5大養生功效

除了防癌抗癌，山藥亦具有以下以下5大養生功效：

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事主之後遵循醫囑，黃豆及山藥每日輪著食用，至今3年半過去，乳癌仍沒有復發，而一般乳癌只要5年未有沒有復發便可算根治，因此事主已即將渡過危險期，可見飲食與癌病息息相關。

資料來源：健康好生活

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