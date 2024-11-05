胃癌｜日本恐怖漫畫大師楳圖一雄不敵胃癌逝世享壽88歲　醫生籲留意6大症狀【附8大高危因素】

【楳圖一雄／動漫／恐怖漫畫／漂流教室／漫畫大師】日本著名恐怖漫畫大師楳圖一雄不敵胃癌逝世，終年88歲。其代表作《漂流教室》聞名國際，廣為人知。據悉，楳圖一雄在9月3日剛過88歲大壽，10月突然離世，延至今日（11月5日）才公佈消息。

最新影片：

漂流教室｜日漫《漂流教室》作者楳圖一雄 不敵胃癌逝世

綜合日媒報道，日本著名恐怖漫畫《漂流教室》作者楳圖一雄不敵胃癌逝世，終年88歲。據出版社小學館今日（5日）發聲明，公佈漫畫家楳圖一雄已於10月28日離世，遺體已下葬，其喪禮已在相關人士參與下結束。

楳圖先生希望他的作品能傳遞至世界各地，永遠流傳不息，也深信自己作品的藝術價值。我們希望他的信念能永遠留存在大家心中。

▲ 出版社小學部發布新聞稿，公開楳圖一雄死訊。

漂流教室｜恐怖畫風名留青史 曾啟發伊藤潤二

楳圖一雄在日本漫畫界被稱為「恐怖漫畫大師」，1936年出生於和歌山縣高野山，在奈良縣長大，自小學四年級開始對創作漫畫萌生興趣。他早期作品已經以人工智能、穿越、異世界等主題為題材。高中三年級時出版了《別世界》和《森林兄妹》的單行本，正式出道。他還創作了《漂流教室》、《貓目小僧》、《大蛇》、《洗禮》、《我是真悟》、《神之左手惡魔之右手》、《14歲》等多部暢銷作品，多次獲得不同獎項，奠定其漫畫大師地位。他的恐怖畫風影響了往後世代的漫畫家，包括伊藤潤二。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

漂流教室｜題材獨特有先見之明

楳圖一雄著作《漂流教室》聞名國際，曾被改編成真人版，於1972年出版廣為漫畫迷認識。《漂流教室》講述大和小學受大地震影響，連同校舍跟部份師生穿越時空到另一個異世界，那裡滿目瘡痍猶如世界末日，四處充滿怪獸、被受嚴重污染，環境惡劣，正正描繪著經歷過無數戰爭、資源耗盡後的地球。而這群小學生為生存和物資不斷自斷自相殘殺，反映出楳圖一雄對於地球資源耗盡的擔憂，希望透過漫畫勸世珍惜地球資源。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

不過，楳圖一雄在1995年後因腱鞘炎減少漫畫創作，轉型幕前做搞笑藝人。時隔27年，楳圖一雄在2022年再推出新作《ZOKU-SHINGO》。2019年，他獲頒文化廳長官表彰，2023年獲得第27屆手塚治虫文化獎功勞獎。他在剛過去的9月3日才迎接88歲大壽。

胃癌｜胃癌有年輕化趨勢 東方人及女性容易患上

台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後才意外地發現實為胃癌，年輕人的胃癌比率約佔胃癌族群的5%，以女性居多，或與女性荷爾蒙接收器有關。而年輕患者常常確診時都已是第3至4期，並且腫瘤擴散能力變得很強；同時亦指出，東方人更容易患上胃癌，比例佔了全世界一半以上，其原因可能與幽門螺旋菌、環境或飲食習慣相關。

不過醫生坦言，年輕人患上胃癌的症狀，比與老年人患上的狀況實在難以區別，所以年輕人容易掉以輕心，結果在確診時已為時已晚。平均年輕人從有症狀到確診約為時一年，無形間增加惡化了風險。

胃癌｜胃癌6大常見症狀

林醫生指出胃癌有6大常見症狀：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

胃癌｜引起胃癌8大重要因素

林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

相關文章：

胃癌風險｜全家7人齊染幽門螺旋菌1人驗出胃癌 醫生：一人感染全家高危

胃癌警號丨女子久咳有痰無胃痛 照胃鏡驚揭患胃癌【附6大常見胃癌症狀】

胃癌風險︱女子突罹胃癌 揭長年愛喝一種飲品有關 醫生警告2大飲食地雷易致癌【附胃癌症狀＋高危因素】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5