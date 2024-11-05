結業潮｜深水埗福榮街驚現執笠潮　平靚正「玩具街」光景不再

▲ 有網民發現深水埗俗稱「玩具街」的福榮街出現了結業潮，往日經常水洩不通的熱鬧光景不復再。

【結業潮/深水埗福榮街/玩具街】深水埗福榮街被稱為「玩具街」，這裡有各式各樣玩具、平價文具和派對小物，的確是個小寶藏。最近，有網民發現福榮街出現了倒閉潮，往日經常水洩不通的熱鬧光景不復再。

最新影片︰

福榮街結業潮｜北上消費有關？

本港的結業潮加劇，消費也在下降。早前，屹立深水埗逾30年的著名掛杯奶茶店——榮華茶餐廳宣布結業，該舖位於深水埗福榮街58號，是極具香港特色的老牌茶記，以水滾茶靚和食物有鑊氣而聞名，可惜於10月29日結業。

有網民在討論區《全港店舖執笠結業消息關注組》發帖，指出福榮街的「玩具街」也面臨倒閉潮。雖然街上人流仍然絡繹不絕，但有些舖位已經招租。有網民分析，這是因為受到淘寶等網購平台的衝擊，部分顧客只是看而不買，「經濟唔好……第一樣一定係減少娛樂開支先」、「要玩具嚟做乜？要手機就得。」因此，許多同業在近月捱不住而結業，估計經濟不景和北上消費有關。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

結業潮｜板長壽司全盛期27間分店 鄭威濤離世後一年執6舖僅剩銅鑼灣店

結業潮｜越南河龍頭「越棧」執剩鑽石山店 高峰期逾20間舖網民分析3大結業原因

福榮街結業潮｜「玩具街」成深水埗旅遊景點

「玩具街」是一條充滿玩具的特色街道。沿著深水埗福榮街漫步，從南昌街至北河街一段有大量專賣玩具及精品的店舖，部分店舖兼營批發及零售，各式各樣的玩具店吸引不同年齡的訪客展開尋寶之旅。另一方面，從北河街至欽州街一段福榮街亦設有不少知名食肆，如添好運點心專門店、維記咖啡粉麵、周記油渣麵等，每逢假日均有大量人士駕車而來，令此街經常水洩不通。

香港旅遊發展局曾與香港Time Out合作推出《深水埗──漫步指南》，介紹深水埗的食、玩、逛、買，其中也提到「玩具街」的福榮街。文章指出，當年街上有超過30家店舖，琳瑯滿目的商品讓一家大小都沉浸在尋寶中。然而，隨著經濟不景，加上租金不斷上升，結業潮波及零售業，讓網民不禁感嘆：「當啲人連衣食住行都搞唔掂，仲點會有心情玩玩具？」

更多結業潮報道：

結業潮︱2024全港最少45間商舖結業合集 老字號/連鎖店/小店成港人集體回憶

結業潮｜老字號荼餐廳宣布結業 屹立深水埗逾30年馳名掛杯奶茶

結業潮｜Big C開99分店無望？一年執8間只剩16間 網民分析八大致命傷

結業潮｜ZARA將軍澳店營運13年宣布結業 全港只剩10間網民分析4大主因

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】