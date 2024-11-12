警犬隊｜微電影「毛敵拍擋」17日首播　警犬隊盼市民透過電影更了解工作　　　

▲ 朱永倫攝

警犬隊成立75周年，警方近月拍攝一套微電影「毛敵拍擋」，以故事形式介紹警犬訓練以及工作，當中10隻警犬以及不同警員會登場，亦邀得演員陳豪參演。警犬隊總督察范展婷表示，微電影會於本月17日首播，同日會於警犬隊沙嶺總部舉行首映嘉年華，希望令警犬隊工作更加入屋。

「毛敵拍擋」全長13分45秒、由劉偉恆導演執導，並邀得演員陳豪作客串。戲中大部分角色均由警員參演，亦有10隻警犬參與。微電影故事圍繞警犬的訓練，以及警犬隊的工作過程，當中不少為真實場景，其中有片段於10.1國慶慶典開始前，特意於會展場地拍攝，微電影會於港台、鳳凰衛視、以及網上播放。

其中一隻參演的4歲德國牧羊犬Bailey、現時與駐守香港島衝鋒隊的阿祖夥檔。阿祖指Bailey當時主動接觸他，「是它選擇我多個我選擇他」。Bailey於接受訓練前曾經因過於劇烈的活動，出現胃扭轉情況，需要動手術並切除脾臟，並花了一段時間復原、以及追回訓練進度，終於排除萬難成為警犬。阿祖表示，Baile早以完成訓練執勤，可是他需扮演一隻從未訓練的狗隻，警犬隊因而需要透過指令讓它暫時清除記憶。

另一隻史賓格犬「恭喜」的故事亦有段故。警犬隊總督察范展婷表示，警犬過往有族譜的紀錄，按慣例名字的開首由英文字母逐個排列。由於「恭喜」兩年前出生適逢國慶，因此當年首次嘗試加入拼音名字作命名。領犬員阿ray表示，「恭喜」猶如一隻上電的狗隻，並不覺累。

警犬隊總督察范展婷表示，微電影希望帶出兩個元素，其中警犬成為合作無間的拍檔之前，需要經過為期12周的訓練。她提到，除了市民於日常巡邏會留意到警犬隊外，由於進行安保搜查需要圍封場地，警犬隊不時會於凌晨時分工作，以避免影響市民生活，微電影希望令警犬隊工作更加入屋。阿ray亦指，家人過往不理解為何需深宵進行工作，微電影令家人更明白工作性質。

目前警犬隊有約200隻警犬、以及百多名領犬員，於不同警區及崗位工作，警犬隊會於11月17日於沙嶺總部，舉行嘉年華兼首映。當中會展示首隻成功於本地訓練的氣味鑑別犬，范展婷表示，疫情期間不少行山意外，特別訓練氣味鑑別犬協助救援。隨後亦會展開一系列探訪活動，並籌備明年全運會的安保工作。

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