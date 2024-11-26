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TOPick會員有獎｜送你第22屆香港冬季購物節、香港冬日美食節入場贈券2張 (150份)

食用安全

發布時間： 2024/11/26 18:51

最後更新： 2024/11/26 18:51

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熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

第22屆香港冬季購物節、第22屆香港冬日美食節

第24屆香港家居潮流博覽2024、數碼生活及車品博覽2024

12月25日至28日開鑼 (*香港冬日美食節至12月29日)

一年一度，盛大「第22屆香港冬季購物節、第22屆香港冬日美食節、第24屆香港家居潮流博覽2024、數碼生活及車品博覽2024」12月25日至28日於灣仔會展回歸啦! 香港冬日美食節仲會加開多1日至12月29日!多款精選展品低至HK$1,HK$10,HK$100,一折或半價發售。

香港冬季購物節有包括美容化妝及產品、潮流服裝及時尚飾物、運動鞋、健康生活及個人護理產品、精品文儀用品、本地設計產品、親子玩樂、旅行社及消閒用品等，精選產品包括名牌護膚品、美妝產品、香水、銀器首飾、手作市集、旅遊服務、人氣玩具文具等。

香港冬日美食節 – 六大專區美食，帶給你滿足味蕾的享受

  • 日、韓、台食品及本地零食區: 例如日韓急凍食品及海產，如長腳蟹、帆立貝、醬油海鮮、泡菜
  • 台灣特色食品：伴手禮如海邊走走蛋捲，香腸及胡椒餅
  • 地道食品: 包括臘味自熟煲仔飯、滷水食品、碗仔翅、手撕鷄及小食如燒賣、糖蔥餅、蛋卷、豆品 ；零食包括涼果、杏仁餅、花生糖、蝴蝶酥、龍鬚糖及雪花酥
  • 冷藏肉類: 如日本和牛及豚肉，進口水果、伴手禮、乳類食品、中式麻辣類食品、酸菜魚、水煮魚等各式食品
  • 東南亞特色食品區:泰國咖哩炒蟹、烤豬肉脆片、芒果糯米飯、新加坡鹹蛋黃魚皮、印尼斑蘭蛋糕、千層蛋糕
  • 國際佳餚、美酒咖啡及甜點區: 匯聚世界各地美食佳餚，涵蓋酒品包括頂級威士忌、貴州茅台、法國香檳、各國紅白酒、佐酒食品、咖啡、茶葉及甜點
  • 精選食品: 西班牙火腿、美國安格斯牛扒、澳洲和牛、黑毛豬鮮肉、松露醬及鵝肝
  • 甜點: 歐洲朱古力、泡芙、糯米糍、急凍甜品、雪糕等
  • 至尊品牌區: 集合港人熟悉的品牌，信心保證! 品牌及產品包括馬百良、鴻福堂、榮華、大埔振興、森下仁丹、PROVEN、少爺滴雞精、梅林牌罐頭產品、CP急凍食品等，由日常食品至保健品，應有盡有。
  • 賀年食品、糧油及參茸海味區: 參茸海味、花膠、鮑魚、金蠔、海參、響螺頭、姬松茸、韓國高麗參、燕窩、賀年糕點禮券、盆菜、湯包、餸包、臘腸等
  • 健康綠色食品及素食區: 中藥材、健康食品、新鮮蔬果汁、生酮食物、有機食品、果昔產品、各款素食，包括植物肉素食及豆類製品
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    香港家居潮流博覽-傢俱家品、家居服務及室內設計，為各新舊業主提供不同家居設計方案及服務，雲集一眾不同風格室內設計公司、傢俬訂造、裝修建材品牌、電子門鎖;多間知名傢俬、海外進口家品品牌; 梳化、床褥及寢室用品; 家電、燈飾及智能家居;物業資訊及家居服務。

    著名品牌包括德國寶, Giomani, Osim, OGAWA, Maxcare, OTO, ITSU, Emmas 床褥, 靚靚屋,梳化倉, Sealy, 蓆夢思, Dunlopillo, Simplylife等

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    數碼生活及車品博覽-雲集各類最潮電子產品及車品: 精選產品及服務包括數碼電子產品、影音器材、汽車產品及配件、家居寬頻服務，手機月費計劃、理財手機應用程式等

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    精彩舞台節目

    人氣歌手藝人林峯、吳卓羲、古淖文、譚輝智、顏米羔、尹光、DJ森美、劉穎鏇及新晉女子組合Beanies等將現身大會舞台與你歡度聖誕! 到時更有香港足球先生陳肇鈞控球示範，前香港劍擊代表張小倫劍擊示範。

    【Foodie Buddy Club會員限定】夢｢賞｣成真聖誕大抽獎

    登記成為Foodie Buddy Club 會員就有機會參加抽獎，贏取豐富禮品！禮品包括：

    • 頭獎(1名) ：日本旅遊套票  (價值:  HK$20,000) 
    • 二獎(1名) ：Maxcare 一心椅 (價值:  HK$14,800)  
    • 三獎(1名) ：Apple iPhone 16 Pro Max 512 GB (價值: HK$11,899)  
    • 安慰獎(10名) ：超市現金禮券 (總值: HK$10,000)  

    聖誕消費大抽獎 場內多重禮遇

    場內即日消費滿港幣500元即可參加，有機會贏取包括名廠家電、寢室用品及廚具等豐富獎品！憑抽獎券更可免費參加場內兩個精選免費工作坊。

    購票入場即可到場內指定攤位領取聖誕福袋，內有精美禮品，包括易極薄荷糖及薄荷珠/Snickers/麥提莎/柏橋生物科技消毒濕紙巾/曼秀雷敦潤唇膏等。 (數量有限，先到先得，送完即止)。

    行哂全場有著數

    購票入場人士於場內指定攤位集齊蓋印，即日可到場內禮品換領站換取禮品！

    會場限定「震撼折扣優惠」

    多款精選展品低至HK$1,HK$10,HK$100,一折或半價發售。

    第22屆香港冬季購物節、香港冬日美食節展覽詳情

    • 日期：2024年12月25日至28日 (*香港冬日美食節至12月29日)
    • 時間：
      • 12月25日至27日 上午10時 – 晚上8時
      • 12月28日 上午10時 – 晚上7時(香港冬日美食節至晚上8時)
      • 12月29日 上午10時 – 晚上7時
    • 地點：香港會議展覽中心一號館及三號館
    • 入場費：每位港幣$30；早場優惠 門票每位港幣15元 (12月25-28日上午10:00至11:30)

    想嬴走「第22屆香港冬季購物節、香港冬日美食節入場贈券2張」?即睇以下遊戲玩法!

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    - 按參加遊戲答問題（如下圖）

    遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

     

    條款及細則：

    截止日期：12月2日（星期一）（23：59）
    公佈得獎：12月3日（星期二）
    得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
    只限TOPick會員參加，每人只限登記一次
    如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。
    任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止
    新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
    評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

    得獎人士獲發「TOPick得獎通知」電郵，會員須自行點擊電郵內的連結，進入大會（第三方）取票系統。大會（第三方）將在閣下取票過程要求填寫個人資料，包括姓名、電郵、電話、子女數目及了解感興趣的資訊類型等。透過連結進入大會（第三方）取票系統即得獎者同意自願提供有關個人資料至第三方。

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