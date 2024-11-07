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人妻噩夢︱結婚半年發現丈夫袋藏一藥 　妻子心寒起訴法院如此判

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四川女子結婚半年後驚悉丈夫婚前確診愛滋病，果斷離婚。《愛情發生在三天後》劇照

【人妻噩夢/丈夫隱瞞患愛滋病】四川女子結婚半年後驚悉丈夫婚前確診愛滋病，丈夫的隱瞞令其心寒，崩潰提出離婚。早前四川法院頒下判詞，撤銷雙方的婚姻關係。

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內地傳媒報道，人妻小月（化名）和小傑（化名）2020年8月經介紹相識，確定戀愛關係，並於2023年情人節當日登記結婚。拍拖兩年多，小月自認為雙方「知根知底」，故兩人均未有進行婚前檢查。

情人節登記結婚 驚悉丈夫服抗愛滋藥物

婚後約半年，2023年11月時小月意外翻出小傑隨身攜帶的包中有疑似抗愛滋病（AIDS）的藥物。小月頓時晴天霹靂，多番追問下，小傑終於承認自己在2021年8月確診為艾滋病患者，因為當時兩人感情穩定，且自己一直積極治療和服藥，認為應該不具有傳染性，故隱瞞下來，直至和小月結婚也不曾透露。

經緊急檢查，可幸小月並未感染愛滋病。不過，丈夫隱瞞如此重要的病情，實在讓她無法接受。隨後小月以小傑「惡意隱瞞自身重大疾病使自己作出錯誤的結婚意思」，「婚姻無法繼續」為由向法院提出訴訟，請求撤銷二人的婚姻。

妻子崩潰提離婚 法院判撤銷婚姻

四川省雅安市雨城區人民法院審理後認為，雖然愛滋病不屬於直接導致婚姻無效的疾病，但中國民法典明確規定，婚姻關係一方對於患有可能對婚姻生活有重大疾病，負有婚前告知義務，不被告知的無過錯方可要求撤銷婚姻。小傑也在庭審中承認了自己隱瞞患病的事實。最終法院認定小傑未有履行上述義務，故支持小月的訴請，判決撤銷兩人的婚姻。宣判後雙方均未有提出上訴。

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法官也提醒，撤銷婚姻關係不同於離婚，是兩種不同的法律程序。撤銷婚姻後的婚姻狀態為「未婚」，而離婚後的婚姻狀態為「離異」。

知多點：

根據《中華人民共和國民法典》，可撤銷婚姻的情形主要有兩種：（1）一方患有重大疾病未如實告知另一方；（2）脅迫結婚。締結婚姻的其中一方若患有重大疾病，應當在結婚登記前如實告知另一方；不如實告知的，另一方可以向人民法院請求撤銷婚姻，惟必須在「自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內提出」。超出一年限期仍未起訴要求撤銷婚姻，將被視為對婚姻關係的認可，婚姻關係有效。

 

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