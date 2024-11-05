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薪酬趨勢｜勞聯：需凍薪情況較去年大幅改善　倡來年加薪5.5%或以上

社會

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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(資料圖片)

港九勞工社團聯會調查顯示，逾35%受訪市民認為，下年度的合理加薪幅度是5至7%，亦有近30%人期望加薪逾7%。綜合本地及周邊地區的經濟增長預測，以及今次調查中受訪者的期望，建議來年加薪不少於5.5%。

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勞聯在8至10月進行薪酬趨勢及期望調查，以問卷訪問超過1100人，發現有63%受訪者今年度有獲加薪，平均加幅4.5%；超過35%受訪者凍薪，餘下不足1%則要減薪，凍薪情況較去年大幅改善。調查又顯示，約33%受訪者不滿今年度的薪酬調整，更有19.3%人非常不滿，反映滿意度普遍偏低。

調查亦顯示，有約 56.2%受訪者公司正在進行大/小規模招聘，表示不少行業人力需求殷 切。不過，亦有 31.8%受訪者表示正在凍結人手，亦有近 12%受訪者表示公司或機構有大/ 小規模裁員情況，顯示輸入勞工政策確實打擊了部份僱主的本地招聘意欲，本地僱員就業情 況將備受考驗。

勞聯指，集體運輸開支方面於去年及今年相繼加價，而今年 8 月份的中小型住宅單位的相關租金指數，比較起2023年同期升幅達到7.03%。加上「縮水式通脹」感覺十分強烈。僱員需獲合理加薪，才可相應地維持合理的生活質素和水平，並提高就業意欲，促進向上流動的機會，同時為企業挽留人才。

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