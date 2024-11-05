DSE︱首屆公民科MC題答對率最低僅50%　近4成考生不懂區分大灣區城市

▲ 公民與社會發展科首屆文憑試（DSE）考生表現分析出爐。

公民與社會發展科首屆文憑試（DSE）考生表現分析出爐。公民科取代通識科後首設多項選擇題（MC），其中涉及基本法的一條題目只有一半考生答對，表現最差，亦有近4成考生不懂區分大灣區城市。另有考生在短題目中寫錯國安重點領域名稱。

針對涉及國家安全的長題目，部分考生被批評僅抄錄資料作答，未有解釋國教活動及內地遊學團分別如何提升學生對國家認識及加強國民身份認同；有考生解釋相關活動可「釋除偏見」、「了解中國強盛」。

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考評局今日（5日）出版2024年DSE《試題專輯》，顯示公民科全卷5條MC題的考生答對百分率，其中兩題幾乎全數考生答對，包括第1題要求考生根據資料、即講述中國教育意義的報道中，選擇哪項陳述是正確，高達98%考生答對；另第3題要求考生選取「與《國歌條例》相符」的描述，答對率亦高達96%。

至於其餘3條MC題答對率相對較低，表現最差一條是第4條（題目3b），該題目問及下哪些關於《基本法》的描述是正確，題目列出3項描述包括：

（1）其修改權屬於全國人民代表大會

（2）是香港特別行政

（3）其解釋權屬於香港特別行政區立法會

選項組合包括：A（1及2）；B（1及3）；C（2及3）；D（1、2及3）。而正確答案為A，答對率只有50%。

另一題要求考生區分出屬於粵港澳大灣區的城市，題目列出3個城市，包括：

（1）佛山、（2）泉州、（3）肇慶

選項組合包括A（1）；B（2）；Ｃ（1及3）；D（2及3）。而正確答案為C，答對率只有62%。

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