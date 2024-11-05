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香港機場｜三跑11.28啟用料年處理1.2億名旅客　二號客運大樓明年底起陸續啟用

社會

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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署理財政司司長黃偉綸。(梁偉榮攝)

署理財政司司長黃偉綸宣布，香港機場三跑系統於本月28日啟用。他預計三跑啟用後，每年可以處理1.2億名旅客及1,000萬噸貨物，三跑系統帶來的利益將會非常可觀，可讓香港成為更強大的航空樞紐。

黃偉綸今日（5日）在「超級樞紐博覽會」開幕禮上致辭時指，在上一財政年度，香港機場處理了4,500萬名旅客及450萬噸貨物，預料三跑投入服務後，每年可以處理1.2億名旅客及1,000萬噸貨物，為本港帶來非常可觀的收益，令香港成為更強大的航空樞紐，並服務區域內其他地區。

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機管局隨後發稿表示，待香港機場管理局獲簽發機場牌照及當三跑道系統啟用後，三條跑道將全面投入運作。機管局目標在本月獲簽發機場牌照，該牌照將涵蓋現有的南跑道及北跑道、重新配置的中跑道、相關滑行道及支援設施的運作。

對於三跑道系統客運設施，局方指將與業務夥伴展開籌備工作，包括客運服務的實地準備、零售商店及服務商戶的租賃等，而擴建後的二號客運大樓於2025年底起分階段啟用。

新北跑道於2022年11月正式啟用後，中跑道暫時關閉以進行重新配置，機場繼續以兩條跑道運作。重新配置工作包括重新平整跑道路面，以配合連接滑行道、興建新跑道入口及出口滑行道、於中跑道兩端興建新環端滑行道等。

隨着中跑道於今年9月成功完成試飛，機管局繼續推進三跑道系統啟用的準備工作，包括在2024年10月15日凌晨在中跑道舉行飛機事故及救援演習。

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