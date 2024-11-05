港鐵男子｜港鐵車廂內食飯盒被公審　網民嘲諷：鐵路便當

▲ 港鐵車廂內食便當被公審，網民嘲諷：鐵路便當。

港有附例列明車廂內不准乘客進食，但近年來被拍的違規者屢見不鮮。近日，有人在Facebook「東涌居民關注組--東涌東」群組上傳圖片，指一男子在車廂內食用便當，網民表示：咩人都有。

【無品乘客】港鐵車廂內公然開餐食飯盒 無品男垃圾棄地一走了之

港鐵男子｜車廂開餐旁若無人

據上傳圖片可見，有一身著白色T恤衫男子，坐在一個似收納管弦樂器的黑色木箱上，木箱旁放有吉野家標識的膠袋及打包盒子，打包盒的塑膠蓋及餐具包裝散落在地面。

此時車廂內乘客眾多，惟見男子旁若無人將飯盒放置地面，把菜品和白飯倒在一起進行攪拌，隨後開始享用，樓主見狀發文感慨「咩人都有」 。

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港鐵男子｜港鐵車廂禁止飲食

文帖引起網民熱議，質問道「港鐵職員在何方？」、「人嚟咩？」， 還有嘲諷其「可能真係好肚餓呢」、 「趁熱食，無可厚非」 、「鐵路便當」。

港鐵車廂禁止飲食，根據《香港鐵路附例》(第556B章)第27(b)條，任何人不得在已付車費區域內(港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外)進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品(不論是酒精類或非酒精類飲品)。

根據《香港鐵路附例》(第556B章)第43條及附表2，任何人違反港鐵附例第27(b)條，即屬犯罪，可被判罰款2,000元。

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