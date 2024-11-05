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肩胛損傷｜肩胛提肌激痛點4個特性 中醫師：通絡止痛療效顯着

健康資訊

撰文： 許晴朗

發布時間： 3 小時前

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(圖：istock）


上文提到肩胛提肌有激痛點，肩頸部不能活動自如，今期註冊中醫師唐文儀博士，為大家講解如何鑑別診斷肩胛提肌激痛點和治療方法。

「醫師，我右邊背脊成日都好痛，有時連瞓覺都受影響，個頭轉側受限制，朋友問我係咪瞓捩頸，但我而家連肩胛骨附近都覺得痛。」病人許先生工作經常要看電腦，平常不愛運動，他自言放工後最愛躺在梳化打遊戲機。

唐博士表示，臨床上，不少許先生這類肩頸痛的病人來求診，醫生一般會為病人做觸診，檢查肩頸四周的肌肉，找出激痛點的位置，以判斷是哪條肌肉損傷。以下是肩胛提肌激痛點的一些特性。

一、肩胛提肌激痛點與不少疾病是相關，包括肩肋綜合症的病因，很可能與肩胛提肌、小菱形肌、肩胛下肌和斜方肌有關，其中肩胛提肌很可能是原發性病因。

二、肩胛提肌激痛點的疼痛模式，與部分「關節突關節」疼痛模式相同，但向下延伸更遠。關節突關節是因為小關節錯位，壓迫關節引起疼痛。

三、與肩胛提肌激痛點相關的關節功能障礙，可能出現在脊椎的其中一兩節，其典型症狀通常表現為頭同側彎曲或轉動。

四、如果頭嚴重向一側傾斜，即歪頸，則可能是由胸鎖乳突肌激痛點造成的，而不是源自肩胛提肌激痛點。

註冊中醫師唐文儀博士

治療方面，中醫以通經活絡為主，包括針灸、手法治療、敷藥等，以達到通絡止痛，一般患者經數次治療，都有顯着療效。患者在消炎後，可適量做一些伸展動作，以紓緩肩胛提肌的繃緊。

唐文儀博士提醒，治療後患者要注重身體保暖，避免冷氣、冷風直吹肩頸，以防復發。

要預防肩胛提肌損傷，日常要留意姿勢，避免頭頸前傾、低頭、高低肩等不良姿勢。如要長時間保持抬手、低頭等動作，應定時伸展放鬆肌肉。

另外，盡量減少長期單肩揹負過重的背包，必要時轉換肩膊揹負或轉用背囊。運動方面，不宜單一進行重複性的手臂運動，如游泳、揮球拍的運動。這些方法能避免相關肌肉所導致的失衡，以及預防頸椎、肩膊、手臂的創傷。

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