親子好去處｜全港首個人寵互動藝術展覽 港台日韓畫家描繪毛孩一生

南豐紗廠將於11月9日至28日期間舉辦《生命中的「毛」緣「毛」故》寵物友善互動藝術展覽。

七位來自香港（李香蘭、Pris Pang、「嘰哩咕嚕」）、台灣（李瑾倫）、日本（matsui、Natsumi Teraoka）及韓國（Nyangsongi）的著名插畫家，為是次展覽繪畫及製作作品，作品將會穿插於整個展覽，以不同的風格帶領主人與毛孩一同體驗生命之旅。

《生命中的「毛」緣「毛」故》互動展區經悉心設計，有別於一般的畫廊，展覽以主人及毛孩的視角出發，將插畫擺放於主人和毛孩均能一同體驗的角度和位置。

展覽路線沿途的場景亦加插了不同的互動感觀裝置，更融入了許多日常生活中似曾相識的有趣情景，如被毛孩淘氣搗蛋過後的客廳、實時播放毛孩可愛反應的大電視，希望以輕鬆卻細膩的方式呈現主人與毛孩共同走過的生命歷程。

是次展覽讓主人與毛孩共同參與，模擬毛孩從生命誕生到陪伴成長的全過程，體驗那段獨一無二的生命旅程。 現誠邀傳媒朋友參與《生命中的「毛」緣「毛」 故》傳媒預覽活動，亦可攜同毛孩一起體驗，留下美好回憶。