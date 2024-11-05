惠港措施︱港澳辦副主任周霽：支持各部門持續研究並適時推出挺港、惠港政策

▲ 港澳辦副主任周霽。（資料圖片）

港澳辦副主任周霽今日表示，港澳辦將支持香港發揮好獨特功能作用，也支持各部門持續研究並適時推出挺港、惠港政策；支持上海、香港深度合作。

周霽今日在上海出席由港府舉辦的「2024投資香港推介大會——上海專場」並致辭。他指出，香港重新成為全球最自由經濟體，在全球金融中心指數，香港亦回歸三甲，在全球最具競爭力排名中排第5，這一系列成績及事實，證明香港商機無限，發展潛力無限。今次推介大會，很多企業家紛紛報名推介大會，再次證明香港始終是企業投資的沃土，資本青睞的熱土，人才聚集的高地。

周霽續認為，特區政府藉進博會的東風，舉辦投資香港推介會是恰逢其時，同時是特區政府主動融入國家大局的擔當及主動作為，也進一步豐富滬港合作的內涵。

李家超邀內地企業利用香港走向世界

特首李家超致辭時表示，上海是長三角城市群的引領城市，也是國家對外開放的重要窗口。作為全國的經濟引擎，上海聚焦國際經濟、金融、貿易、航運、科技創新中心一共「五個中心」的建設，與香港的發展高度契合。

他透露，現時，內地駐港企業數目已經超過2,100家，在香港上市的內地企業也超過1,400家，其中，上海企業就有接近200家，市值超過兩萬億港元，充分顯示香港可以成為服務上海和內地企業發展的投融資平台。歡迎更多上海和內地的企業，利用香港，走向世界，共謀發展。

李家超又介紹施政報告多項為香港開創新增長點的改革措施，強調昨天的成績，不代表將來的成功。因此香港正不斷鞏固自身優勢，同時進一步深化改革。

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