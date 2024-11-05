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銀髮經濟︱港府與商界研每月定期推長者促銷及折扣活動　鼓勵留港消費

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 21 分鐘前

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港府成立工作組促進銀髮經濟。（資料圖片）

政治成立工作組促進銀髮經濟，工作組組長、政務司副司長卓永興表示，周四會召開首次會議，按五個範疇討論及制定各項措施，相關政策局會訂定具體工作計劃計時間表。

卓永興今日在立法會經濟發展事務委員會介紹工作組未來的工作計劃，透露會循5個範疇推出措施，包括促進「銀色消費」，與各界構建樂齡友善消費，鼓勵在業務上加入「銀髮經濟」元素，例如長者折扣，並保障年長消費者權益；推廣「銀色財務及保障安排」，協助長者作妥善財務安排並加強保障，包括推廣香港按揭證券公司轄下的退休理財產品、長者投資者教育等。

商界議員林健鋒指，很多長者傾向北上消費或外遊，「我哋宜家無辦法阻止這些香港人北上消費或外遊」，認為香港要製造銀髮產品、銀髮娛樂吸引他們留港，關注當局有何具體舉措。

署理商務及經濟發展局局長陳百里表示，當局將會與商界研究，每月定期推出長者促銷及折扣活動，鼓勵長者留港消費。又稱香港正面對結構及周期性挑戰，但希望隨着減息，留港消費會更便宜。

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