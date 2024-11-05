加濕器推薦2024︱本周五相對濕度跌至35%　《LDK》推薦6款A級加濕器均匀放濕寧靜低耗電

▲ 天文台料本周轉乾燥濕度跌至35% 《LDK》推薦6款A級加濕器 寧靜低耗電均匀加濕【5大安全使用守則】

【加濕器／加濕器推薦／消委會／加濕器用水／保濕產品】乾到爆！天文台預測，本周三起天氣轉乾燥，相對濕度跌至最低35%。不想皮膚乾裂，就要注意加强保濕，《LDK》最新推薦6款A級加濕器，讓房間保持最佳濕度，防止喉嚨及皮膚乾燥。

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天氣乾燥時，除了表皮容易有乾裂，喉嚨也會因失去黏膜保護而更易被病毒細菌入侵。日本家品雜誌《LDK》指出，當氣溫較低時，空氣中的水分含量減少，因此即使濕度不變，空氣實際上也更乾燥；空氣越乾燥，病毒飛沫就會擴散到更大的空間，病毒活性增加更易導致身體不適。

《LDK》建議舒適濕度標準，表示舒適的房間濕度應維持在40%至60%左右：

濕度過高，塵蟎、黴菌容易生長；過低又會增加病毒細菌的活動。濕度為40-60%，這些有害的東西則對人體影響不大。

加濕器推薦︱6款A級加濕器推薦

為了防止乾燥，加濕器可謂家中必備品。除了能增加房間的濕度，防止喉嚨、皮膚和頭髮乾燥，還可以減緩空氣中漂浮的病毒活動，及透過提高感知溫度節省加熱設備的能源，例如節省空調等暖氣設備的能源。

因此，《LDK》為大家尋找高質加濕器推薦，為乾燥的秋冬室內補充水分。加濕器評測標準如下：

加濕性能：在室溫20度、濕度30%的房間內測量四個角落的濕度變化，按照空間濕度上升幅度、濕度均勻程度、加濕量及加濕性能值4項綜合評估。

易打理程度：需要清潔的零件數量及清潔的難度和頻率。

入水便利程度：根據水箱和托盤的結構，評測供水的便利性。

功能性：評估加濕器設有的不同模式功能等數量。

易操作性：控制面板的清晰度和位置，及手柄位置是否容易掌握

寧靜程度：在一定距離處測量運行時噪音；低噪音值的安靜產品將獲得高分。

耗電量：測量在高模式下運行一定時間的功耗，以每1kWh/31日圓計算出每小時的電費；幾乎不需要電費的將獲高分。

經過評測，《LDK》選出以下6款綜合評分較高的加濕器產品：

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加濕器推薦︱室內相對濕度超過50%應停止使用

美國國家環保局(US Environmental Protection Agency)與美國消費品安全委員會(CPSC)的一份研究顯示，不同於加熱產生暖霧的放濕機，超聲波等冷霧放濕方法有機會同時釋放水中的微生物及礦物質，增加空氣中的塵埃，嚴重時可以導致肺炎。因此，超聲波加濕器的用戶除了需要使用蒸餾水，亦必須定期清洗水缸；最重要的是，徹底沖洗清潔劑，以免留下任何化學物質。

另外，當室內相對濕度超過50%，應停止使用放濕器，以防濕度過高滋生細菌，也不應將加濕器放在地毯、窗簾等吸水材料旁。

香港醫學會的梁子超醫生亦表示，所有類型的放濕器若保養不當，都可能釋放雜質，例如超聲波型的放濕器因震動釋放微小水滴，更容易將水中的雜質帶入空氣中，形成可吸入的懸浮粒子，影響呼吸健康。因此，定期清潔和保養加濕器非常重要。

加濕器推薦︱消委會建議使用一類水加濕

消委會曾測試放濕機，並提醒機器應放在穩固而且遠離任何電器和電源的地方，以免水點凝結影響電器安全。在啓用放濕機前，應先抹乾機身和面板上的水。使用期間，需定時入水，以免水缸長期缺水，影響機件運作。

消委會强調，用家應盡量選用無菌或煮沸後剛冷卻的食水。若家中有長期病患者，選擇水源時更需格外謹慎，確保水的潔淨。可以考慮放入蒸餾水，但不應放入未達到攝氏100°C的暖水。

另外，用家亦應依照說明書的清潔指示，定期清洗接觸到水表面的水缸及超聲波震盪器等機件。可使用白醋作清潔液，以軟毛刷輕掃，再以沾濕了白醋的軟布輕抹。若垢接漬較厚，可以用白醋先浸20分鐘再清洗。使用過後，入盒收藏前亦必須清洗一次，並確保水缸及機身完全風乾。

加濕器推薦︱同場加映：5大加濕器安全使用守則

北京大學第三醫院呼吸與危重症醫學科主任孫永昌曾指出，患上加濕器肺炎的罪魁禍首非加濕氣本身，而是與加濕器中的水是否清潔有關。他提醒加濕器水槽必須保持清潔，建議每3至5天就要清洗一次，同時絕不應該將精油、檸檬汁甚至消毒劑等清潔劑倒入加濕器水槽，歸納其安全守則重點大致有以下5項：

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