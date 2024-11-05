補腦食物｜考試季提升孩子腦力專注力　營養師推介3款必吃食物

▲ 營養師推介補腦食物。

踏入11月考試季，家長們都為小朋友準備好多少練習教材呢？有沒有想過原來補充適當的食物營養，亦對支持小朋友的腦力發展很重要？以下來跟大家分享有助提升孩子專注力的營養素及食物，讓各位家長在多方面支援孩子的成長。

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補腦食物｜1. 高纖碳水化合物

首先，可能你也會曾經飯後氣攻心，這個感覺可能會令人不能集中或是想睡，而選擇高纖的碳水化合物如全麥類和根莖類五穀食物，可以減少這個情況。因為高纖維能穩定血糖，消化速度比精製糖慢，可避免孩子的血糖水平在餐後快速上升。再者，足夠的碳水化合物可為腦部供應能量及增加血清素分泌，令小朋友更集中。高纖的碳水化合物食物來源包括糙米、紅米、全麥麵包、全麥麵條、燕麥、番薯、南瓜等。

補腦食物｜2. 蛋白質

另外，優質的蛋白質是構成大腦神經系統連接的重要元素，加上含有色氨酸，有助身體製造血清素及多巴胺，令孩子更集中精神和放鬆心情。優質的蛋白質食物來源包括牛奶、雞蛋、新鮮肉類如雞肉、豬肉、牛肉等。而進食豆類、大豆製品如豆腐，未能提供完整的氨基酸，建議大家多提供不同類型的豆類，如腰豆、鷹咀豆、黃豆、黑豆等來補充。

補腦食物｜3. 奧米加3脂肪酸

奧米加3脂肪酸有助維持神經系統及腦部發育的健康，亦有助增強記憶力和集中力。另外，這種不飽和脂肪酸也能抑制壓力荷爾蒙及增加血清素的分泌，有助孩子舒緩過度緊張的情緒。食物來源包括深海魚如三文魚、吞拿魚和沙甸魚、堅果如杏仁、合桃等。

除了正餐外，家長也可以為孩子準備高纖、低脂及優質蛋白質的小食，在小息期間補充能量和以上營養素。點擊下圖看食物例子：

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吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

▲ 香港營養師學會認可營養師吳耀芬

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