著數優惠｜國泰推限時目的地好近里大抽獎　共享1,000萬飛行里數

【國泰航空/飛行里數/AsiaMiles/國泰Mastercard】由即日起至12月31日，國泰推出限時 「目的地好近里大抽獎」 ，一次過送出總共 10,000,000里數 ！

渣打國泰Mastercard全新客戶或現有客戶都可以參加抽獎，獎品超過1,000份 。頭獎獨享640,000里數 ，可換取國泰航空雙人頭等機票來回兼自選航點！！

最新影片推介：

國泰飛行里數｜迎新獎賞高達10.9萬里數

於11月8日至12月19日，逢星期五在國泰Facebook及Instagram @asiamilesbycathay 參加 『景點「超近里」挑戰』 ，估中景點所在地區，即可獲得一次 「目的地好近里大抽獎」機會 ，為期6個星期，所有現有客戶最多可獲6次抽獎機會。

全新信用卡客戶填妥指定表格更可額外享有3次抽獎機會，合共高達9次抽獎機會！另外，只要成功登記抽獎，信用卡申請人可享迎新獎賞賺高達109,000里數！

新一輪渣打國泰 Mastercard「里賞步伐 更快更前」宣傳片陸續登場，國泰及香港快運航空之合資格簽賬以及海外消費可享高達HKD2=1里數。

更多【靚媽精明眼】著數優惠：

機票優惠︱HK Express日本跨年機票沖繩$198起 東京/大阪/福岡/名古屋來回連稅唔使$2000

雪糕優惠｜Häagen-Dazs雪糕買一送一 8球自選口味雪糕平均每球$8【附連結】

雙11優惠｜KKday雙11優惠一文看清 迪士尼買1送1/自助餐低至$11/送機票住宿【不斷更新】

雙11優惠｜Klook雙11優惠最平$11起 自助餐/樂園門票買1送1/送機票【附優惠碼】

雙11優惠｜IKEA雙11大減價低至6折 儲物櫃/梳化/傢俬$49.9起/滿指定金額減$400

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】