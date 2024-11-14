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精神健康｜數碼生活見證時代變化　新冠後遺：影響青年精神健康

都市病

發布時間： 2 小時前

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數碼生活見證時代變化，新冠後遺：影響青年精神健康。

21世紀以來，科技發展突飛猛進。有精神科專科醫生指出，我們在享受科技帶來的便利同時，亦不要忽視數碼化對人類的環境轉變，及對青年成長帶來的前所未有的影響；再加上經歷新冠疫情後，我們的生活模式可說是線上線下隨時切換，儘管是成年人亦感到難以適應，更何況對於正在成長的青年人來說，更是挑戰重重。

因此醫生建議家長，應多給予子女空間、耐性及陪伴，保持同理心，彼此加強溝通，有助舒緩子女的情緒，讓他們建立健康身心，在這個瞬息萬變的社會中茁壯成長。

同理心衝破數碼分界

在全球數碼化影響下，青年是「數碼原住民」，從小就活在充滿數碼產品的環境中成長，而虛擬世界更為他們提供舒適的空間，更可能衍生出一些與實體世界截然不同的價值觀。而較年長的一輩為「數碼移民」，逐漸接觸數碼產品，並由實體世界進入及學習適應虛擬世界。

精神科專科陳啓泰醫生指出，在數碼化過程中，人類所受的影響超乎想像，更突破了傳統大眾對時間及空間的觀念。

以視像通話的應用舉例來說，這可以讓我們隨時隨地與世界任何角落的親朋戚友，即時面對面通訊，「數碼原住民」因從小透過虛擬世界與人連結，或因此在心理上，超越現實世界上的實際距離，以為親友真實地存在自己身邊。

陳醫生解釋，由此可見不同年代的人士，因成長過程可能已是有所不同，亦經歷不同的成長環境因素，彼此價值觀亦各有不同，因此父母過去的經驗已難以應用在青年身上。家長可保持同理心，嘗試代入子女的處境，探索彼此的分別與相同，有助聆聽和理解他們的心底話。

不同壓力誘發情緒失控

新冠肺炎除了影響身體健康外，亦對精神健康帶來衝擊。「受疫情影響及社交距離政策限制，青年失去了正常的校園生活，並頓時被切換為在家的線上學習模式，在情緒、社交及認知發展的關鍵階段受到窒礙，不少人一時難以適應。」陳醫生指出。

在疫情期間，有青年在學習出現困難時，不懂如何即時求助；加上沒有老師從旁督促學習進度，只能依靠自己自律學習，導致不同形式的壓力，容易令青年情緒失控。

不少人以為疫情已過，回到現實世界，其影響更很可能滯後出現。陳醫生補充，有不同國家的精神健康研究發現，疫情期間學生未能及時適應日常生活，構成心理上的障礙；而不同的觀察亦發現復常後，他們在適應實體世界的學習及生活亦感困難。

14歲的陳同學，於疫情期間就讀高小，早上完成網上學習課程後，便沉溺於電腦遊戲，更失去自制能力，令作息時間顛倒。當疫情復常後，他再度回歸校園，卻未能適應早起的習慣，甚至缺席上學，令家人十分擔憂。

經醫生分析，陳同學因疫情相關的壓力導致出現焦慮徵狀；而當青年未能處理焦慮情緒的同時，亦會以打機來逃避壓力；此外，打機可以刺激大腦分泌更多的多巴胺，久而久之增加成癮的風險，造成一個複雜的惡性循環。

幸而，陳同學後來經醫生評估，治療焦慮症，並重新調節睡眠周期，及限制上網時間，加強實體世界活動及聯繫，並配合藥物輔助及認知行為療法，如今已情緒穩定，亦開始適應校園生活。

陳啓泰醫生提醒，精神科疾病的治療有不同方案，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

精神科專科醫生陳啓泰。

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撰文 : 陳啓泰 精神科專科醫生

欄名 : 健康專家專欄

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